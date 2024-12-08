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王金平拋兩岸主權「同而不分」 邱志偉：易被帶入統一陷阱
前立法院長王金平主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，被視為國民黨本土派的兩岸新論述。民進黨立委邱志偉認為，「主權同而不分」的前提，就已與主流民意不符，容易被帶入「統一的陷阱」，限縮台灣前途的選擇，呼籲國民黨盡力思考如何回到「壯大台灣」這條民主道路。
王金平成立的中道和平聯盟智庫，今天舉行和平宣言倡議大會盟。王會中表示，要尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。
對於國民黨內將有不同的兩岸論述，邱志偉認為，中國最在意的還是統一、還是併吞台灣，如果不清楚認識中國對台企圖，再多名詞，也不可能獲得台灣民意認同。特別是這個時候，國民黨高度認同中國台北的主張，還甚至為中國台灣這種自我矮化的言論護航，更希望看到國民黨內有中道力量，出來駁斥反對這種自降國格的言論。
邱志偉說，他認為王金平想為國民黨兩岸路線重新定調，但重點還是要符合台灣主流民意，要爭取台灣人民支持，而不是眼裡只有中國。特別是王院長提出的主權同而不分的前提，就已經與主流民意不符，容易被帶入「統一的陷阱」，限縮台灣前途的選擇。
邱志偉認為，終究是要走「壯大台灣」的民主道路，國家生存才有出路、台灣未來才有出路。他呼籲國民黨應該要盡力思考如何回到這條道路，不要眼裡只有中國，要多珍惜台灣這塊土地，多重視台灣的感受。
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