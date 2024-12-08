沈伯洋談統戰：小網紅影響力不可小覷 需查誰是牽線人

民進黨立委沈伯洋今天指出，中共擅於透過小網紅去影響小部分特定受眾，進而影響言論，大家應關注並查明接觸牽線網紅的中間人是誰；由於兩岸條例缺乏規範條文，台灣民意代表可接觸中共高官、也能接觸基層民眾，遂成為中共的滲透對象。

台灣網紅八炯6日發布「中國統戰紀錄片上集」，找來「閩南狼PYC」陳柏源講述中共如何收買台灣網紅。陸委會昨天表示，相關狀況恐涉及反滲透法、兩岸條例，政府密切關注相關情形，若有違反相關法令必將依法處理。

黑熊民防教育協會舉辦「台灣主站派，接力護台灣」活動，今天下午抵達最終站台北華山中央藝文公園。沈伯洋接受中央社訪問指出，中共進行網紅認知作戰自民國110年起已有諸多案例，今年不同之處，是有要洗白新疆棉的大外宣等議題，因此外宣順序是「先藝人，再網紅」，藉邀請網紅到新疆、一網打盡所有網紅，製造有利中共的言論。

沈伯洋認為，抓到大網紅只是「粽子頭」，重點是底下的小網紅，中共擅於藉由小網紅來影響小部分特定受眾，進而影響輿論，這是一貫手法，台灣不可不慎。

沈伯洋接受媒體聯訪也提到，對中共而言，最佳的中間人就是台灣民意代表，民意代表既可接觸中共高官、也能接觸台灣基層民眾，偏偏兩岸條例漏了規範民意代表的條文，因此是很好的滲透對象。

沈伯洋指出，由於出現法律漏洞，中共可以無所不用其極地滲透，以這次憲兵洩密事件為例，最重要的是要知道誰去跟接觸憲兵、與中國聯絡；就如同網紅議題，要更關注並查明接觸牽線網紅的中間人是誰，並透過法律預防。

媒體詢問，前總統馬英九推動陸生來台交流，是否代表馬英九也是「中間人」。沈伯洋說，若只是單純交流，為何要請體育明星來台灣，因為看中的就是台灣民眾對運動的喜愛。

前聯電董事長曹興誠受訪時也指出，中共透過網紅統戰台灣已經很久了，只是大家現在慢慢覺醒並拆穿技倆，未來受騙的就會越來越少。他提到，網紅議題只是冰山一角，台灣的問題在於這些內賊想要竊占台灣主權，民眾應該發揮集體力量拆穿，讓內賊使不上力。