王金平兩岸新論述 馬辦高度肯定：與馬英九主張一致

立法院前院長王金平今天拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並表示「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，王金平的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定。

王金平今在中道和平聯盟智庫舉辦的和平宣言倡議大會盟致詞表示，兩岸分治是歷史遺留的問題，運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家必須正視的現實情況。兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是大家必須接受的歷史事實。

王金平主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

蕭旭岑表示，王金平的倡議與馬英九主張的「主權互不承認，治權互不否認」，「兩岸不是國與國關係」一致，都堅守台灣人的利益，回歸中華民國憲法，正視憲法一中，兩岸分治的事實，認同兩岸同為中華民族，值得高度肯定；希望賴清德總統能聽進去，為台灣人福祉，放棄「新兩國論」的台獨路線 。