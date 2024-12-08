和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

立法院前院長王金平今天表示，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。」尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟，並針對兩岸關係發表看法。

王金平說，世界和平是大家共同追求的目標，但要達成這個遠大的理想，必須從自身做起，第一步就是實現兩岸的和平。台海地區被國際事務專家視為全球安全最不穩定的區域之一，也有許多人認為台海問題盤根錯節，難以解決。但他認為，就算再錯綜複雜的問題，只要能排除意識型態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可以找到合理可行的解決之道。

王金平指出，1996年，前總統李登輝在就職典禮致詞中提出「四十多年來，海峽兩岸因歷史因素而隔海分治，乃是事實；但海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實。兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心，進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」他認為，李登輝的這段正式講話，在此時此刻更值得大家借鑒。

王金平認為，70多年來，台灣經歷不同的發展階段，每個階段對兩岸政策都有不同的思維與作法。但可以肯定的是，在台灣以寧靜革命，邁向民主化的過程中，也同步對兩岸政策採取更為開放，更為務實的作法，確立兩岸在交流中化解對立，在溝通中增進互信的政策方向。

他說，李登輝在總統任內成立國家統一委員會，頒布國家統一綱領，促成辜汪會談，開啟兩岸良性互動的新時代。前副總統連戰和前總統馬英九以「九二共識」的兩岸最大公約數，深化兩岸交流，厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎。而曾經在上海和北京參與辜汪會談的前總統蔡英文，以及在市長任內曾率團赴上海訪問的賴清德總統，對於兩岸透過交流所帶來的正面效益，有親身體驗，也都表示認同。

可惜的是，原本看到和平曙光的兩岸關係，在近幾年出現許多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突的危險區域。王金平說，探究原因，有外在國際環境的急速變化，也有意識型態的制約，而更多的是因為兩岸交流陷入停頓，所產生的誤解，以及隨之而來的對立。

王金平說，許多人認為兩岸僵局是剪不斷理還亂的無解問題，但他始終認為，沒有解不開的結，端看有沒有智慧與耐心去處理。只要先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路。兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，「在這個前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況。」

王金平說，兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家必須正視的現實情況。兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是大家必須接受的歷史事實。因此，他主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。

王金平說，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。多年來，在有遠見的各界領袖努力下，兩岸關係朝向存異求同的道路前進，為台灣創造穩定的環境，讓大家可以致力經濟發展，追求社會進步，提升人民生活。而今天，大家沒有理由不在前人打造的基礎上，繼續為下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來。