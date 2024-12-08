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陸海警在金馬禁限制水域活動成新常態 台海緊張升級

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國智庫報告指出，大陸海警在金馬禁限制水域活動新常態，台海緊張升級。圖為4艘大陸海警船11月下旬接近金廈禁限制水域，台海巡署調動巡防艇應對。圖／金馬澎分署提供
美國智庫報告指出，大陸海警在金馬禁限制水域活動新常態，台海緊張升級。圖為4艘大陸海警船11月下旬接近金廈禁限制水域，台海巡署調動巡防艇應對。圖／金馬澎分署提供

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指，大陸海警在台灣離島金門馬祖附近禁限制水域的活動大幅增加已成為新常態，台灣必須運用更多資源來維持此水域的禁限制規範，雙方海警更頻繁的相遇也將進一步增加導致緊張升級的機率。

根據美國之音報導，報告指出，今年2月14日陸船翻覆事件後，大陸海警誓言將在廈金水域加大巡查力度，但大陸和台灣對巡查情況的報告並不一致，因此難以得知詳細的內容，為取得更多訊息，亞洲海事透明倡議以2020年到2024年自動辨識系統（AIS）的數據來分析大陸海警在金門、馬祖禁限制水域的巡查活動。

報告指出，雖然數據顯示大陸海警可能在前幾年也有過很多在金門、馬祖禁限制水域的活動，但「明顯的是，其船隻在2024年進入此一禁限制水域更為頻繁。」

報告還說，大陸海警進入金門周邊禁限制水域最多的次數是今年的3月，這與0214大陸漁民溺斃事件後，大陸說要加強對當地水域的海警巡查說法一致；而最低次數出現在2022年6月，「這意味著儘管台北與北京在這段期間的緊張程度很高，但大陸的巡查並沒有專注在台灣的離島，反而可能著重於對台灣防空識別區的空中侵擾。」

報告在結論部分提到，由於台海兩岸的緊張自2020年以來急劇升級，當前大陸海警船進入金馬周邊水域的次數可能是歷來最高的時候。

報告還指出，大陸海警的活動特色也在改變。「今年5月，破紀錄的11艘大陸政府船隻同時進入金門周邊水域，其中有一些船隻與大陸漁船進行了海上演習。10月，大陸海警船進入馬祖周邊禁止水域，這是大陸對封鎖台灣的軍事演習的一部分」。

由於大陸海警在金門馬祖附近的活動更頻繁、更複雜，報告指出，台北將被迫擴大使用更多資源來應對並維持禁限制水域的規定。報告也示警，「正如在南海及東海一樣，雙方海警更多的相遇將不可避免的製造更多意外的緊張升級」。

美國 金門 馬祖

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