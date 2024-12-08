陸海警在金馬禁限制水域活動成新常態 台海緊張升級

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指，大陸海警在台灣離島金門、馬祖附近禁限制水域的活動大幅增加已成為新常態，台灣必須運用更多資源來維持此水域的禁限制規範，雙方海警更頻繁的相遇也將進一步增加導致緊張升級的機率。

根據美國之音報導，報告指出，今年2月14日陸船翻覆事件後，大陸海警誓言將在廈金水域加大巡查力度，但大陸和台灣對巡查情況的報告並不一致，因此難以得知詳細的內容，為取得更多訊息，亞洲海事透明倡議以2020年到2024年自動辨識系統（AIS）的數據來分析大陸海警在金門、馬祖禁限制水域的巡查活動。

報告指出，雖然數據顯示大陸海警可能在前幾年也有過很多在金門、馬祖禁限制水域的活動，但「明顯的是，其船隻在2024年進入此一禁限制水域更為頻繁。」

報告還說，大陸海警進入金門周邊禁限制水域最多的次數是今年的3月，這與0214大陸漁民溺斃事件後，大陸說要加強對當地水域的海警巡查說法一致；而最低次數出現在2022年6月，「這意味著儘管台北與北京在這段期間的緊張程度很高，但大陸的巡查並沒有專注在台灣的離島，反而可能著重於對台灣防空識別區的空中侵擾。」

報告在結論部分提到，由於台海兩岸的緊張自2020年以來急劇升級，當前大陸海警船進入金馬周邊水域的次數可能是歷來最高的時候。

報告還指出，大陸海警的活動特色也在改變。「今年5月，破紀錄的11艘大陸政府船隻同時進入金門周邊水域，其中有一些船隻與大陸漁船進行了海上演習。10月，大陸海警船進入馬祖周邊禁止水域，這是大陸對封鎖台灣的軍事演習的一部分」。

由於大陸海警在金門馬祖附近的活動更頻繁、更複雜，報告指出，台北將被迫擴大使用更多資源來應對並維持禁限制水域的規定。報告也示警，「正如在南海及東海一樣，雙方海警更多的相遇將不可避免的製造更多意外的緊張升級」。