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大陸收買台灣網紅事件延燒 桃市議員開嗆鍾明軒：赴陸影片有跡可循

中央社／ 桃園8日電
網紅鍾明軒。 圖／取自鍾明軒臉書
網紅鍾明軒。 圖／取自鍾明軒臉書

網紅八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅，當聯繫「海峽導報」洽談統戰合作時，對方提及鍾明軒，引發桃園市議員黃瓊慧不滿，今天開嗆鍾明軒。

鍾明軒日前到中國旅遊，指這趟旅程令他對中國改觀，除稱讚北京、上海市容壯觀發達，人民也比想像中友善熱情，但遭質疑是否已成為北京當局「大外宣」合作對象。

八炯找歌曲「中國老總」原唱陳柏源拍片揭發中國如何收買台灣網紅，當聯繫「海峽導報」洽談統戰合作時，對方提及「鍾明軒」，部分網友質疑鍾明軒「越拍越多越給中共洗白」「說謊被抓包」。

但鍾明軒7日在社群網站Threads澄清旅遊影片是自己掏錢拍攝，事件引發民眾關注。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天在臉書Facebook發文開嗆表示「鍾明軒啊你可以老實點嗎？承認被邀很困難？」

黃瓊慧指出，看完八炯真正有料的影片、再看看鍾明軒不正經的回應，突然明白鍾明軒一貫的四兩撥千斤、不正面回應、自以為幽默、硬扯自己才有質感與態度，其實大家都在看他要裝傻到什麼時候，從他去中國旅遊的影片就有跡可循。

「中國統戰的方式早就改變」，黃瓊慧說，從台灣藝人到台灣網紅，都是利用有粉絲的公眾人物洗腦平常不太關心政治的民眾、溫水煮青蛙。看了八炯的影片後真的覺得毛骨悚然，周遭的生活、平常使用網路，「平常幫中國講話的中共在台協力者就在我們身旁」，而這些人卻裝作若無其事地在欺騙大家。

黃瓊慧最後除了感謝八炯外，也提醒八炯務必注意人身安全。

統戰 網紅 鍾明軒 黃瓊慧

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