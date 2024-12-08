邀請赴陸觀光、藝人建黨參選 今年網紅揭露統戰手法一次看

網紅八炯拍片揭露中共收買台灣網紅，使中共滲透台灣網紅圈一事重回討論焦點。回顧今年，有多名網紅透露中共招待台灣網紅赴大陸及新疆拍片宣傳，更有藝人表示，收到北京公司邀請組黨參加台灣選舉，凸顯中共多面統戰手法。

●台灣網紅波特王揭網紅被招待赴陸旅遊

今年6月中旬，YouTuber波特王指出，海峽兩岸青年協會以「兩岸青年文化月」名義，透過招待「機加酒」的互惠模式邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片。當時中國大陸國台辦沒有正面回應指控，並稱波特王也曾多次赴陸交流旅遊，只要願意來「傳遞正能量」，歡迎他再來。

8月底，波特王又表示，看到一些網紅在中國吹捧新疆，刻意營造危害人權的新疆集中營是假象，甚至強調新疆人很友善，到中國旅遊很安全等。而這類影片有機會被看台海、台灣網等中國大外宣平台分享，留言區還會有許多用簡體字的留言幫忙「洗地」。

當時也有國安人士透露，中共邀請台商、台灣網紅或其他國家網紅前往新疆旅遊，試圖操作一波「新疆美好敘事」認知作戰；行政院當時表示，相關單位已掌握訊息。陸委會則稱，過去有立委建議，來自對岸的資金來源、贊助來源應該公開化、透明化，也有研議修正反滲透法。

●北京傳媒公司邀藝人組黨參加台灣選舉

除了邀請台灣網紅赴陸旅遊拍攝宣傳影片，歌手謝和弦、藝人何以奇在6月中旬也表示收到北京某傳媒公司來信，指發布「構建新型兩岸關係計畫」內容後將介紹中國的工作機會，合法年收入可達新台幣1000萬元以上，並邀請藝人組建「台灣擁和黨」參政。不過，該公司成立才滿一年，網路公開資訊甚少，身分存疑。

YouTube頻道「小鄭在日本」也發現媒合廣告業主與網紅的平台NoxInfluencer，標榜「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」，但背後實際經營者為中資公司。

●樣板台青拍片自揭統戰內幕 政府稱密切關注情形

網紅八炯12月6日發布自製「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾被中國刻劃為「愛國台灣青年」樣板的陳柏源揭露中國大陸出資收買網紅。陳柏源在疫情間創作「全閩抗疫」一曲，鼓勵民眾做核酸齊心抗疫。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾於例行記者會上，針對陳柏源的創作評論，「大陸台胞台青與大陸同胞攜手抗疫故事，用音樂傳遞正能量，展現兩岸同胞攜手共渡難關的手足情誼。」

影片中，陳柏源自稱與福建武夷山統戰部、海峽導報等單位取得聯繫，並揭發中國大陸國台辦及統戰部出資收買網紅。當陳柏源自稱聯繫「海峽導報」洽談統戰合作時，對方提及「鍾明軒」，外界懷疑今年鍾明軒前往中國大陸旅遊並分享體驗一事，與大陸方面出資有關，鍾明軒則回應影片是自己出錢拍攝，再度掀起中國勢力滲透台灣網紅圈的討論。

中國大陸對台動作頻頻，陸委會說明，針對媒體報導，中共疑與台灣特定網紅合作，拍攝、傳播詆毀政府政策，甚至邀藝人組黨、參選，政府都有掌握並持續密注。

陸委會表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已逾越法律紅線，恐涉及反滲透法、台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之1。