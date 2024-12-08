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揭網紅統戰內幕…陳柏源稱抖音帳號被封 陸網怒轟「雙面人」

中央社／ 台北8日電
黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，徒步隊伍8日上午抵達捷運亞東醫院站，網紅八炯（右）、歌曲「中國老總」原唱陳柏源（左）到場，並接受媒體聯訪，回應日前拍片揭發中國如何收買台灣網紅、執行統戰作業等相關議題。中央社
黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，徒步隊伍8日上午抵達捷運亞東醫院站，網紅八炯（右）、歌曲「中國老總」原唱陳柏源（左）到場，並接受媒體聯訪，回應日前拍片揭發中國如何收買台灣網紅、執行統戰作業等相關議題。中央社

台灣網紅八炯6日發布「中國統戰紀錄片上集」，找來「閩南狼PYC」陳柏源講述中共如何收買台灣網紅。陳柏源昨天在網路影片中表示，收到許多中國網友的砲轟，連抖音帳號也被封。

陳柏源在「中國統戰紀錄片上集」自述，他在中國當地開公司做生意，被合夥人掏空後被貼上台獨標籤，這讓他忍無可忍，決定揭露中國的統戰手法。

影片中，陳柏源稱分別與中共福建黨媒「海峽導報」社長、高舉五星旗的跆拳道教練李東憲、網紅「麥狗886」、武夷山統戰部官員等人通話，通過曝光與他們的對話，揭露中共統戰手法。

「中國統戰紀錄片上集」發布後，陳柏源昨天在八炯的頻道「攝徒日記Fun TV」的一部影片「抖音炸號囉！中國急了，氣急敗壞！」中表示，從「中國統戰紀錄片上集」發布後，他的抖音帳號已經被關閉，自身也被網暴。

名為「閩南狼PYC」的微博帳號顯示「這裡還沒有內容」。微博上許多中國網友表達不滿，認為陳柏源是「兩面派」，欺騙中國網友的情感，表面上裝「愛國」，背地裡卻進行詆毀。

「麥狗886」昨天在抖音上傳影片批評陳柏源，「你自己心裡有想做甚麼事情，為麼要這樣子騙大家呢？為甚麼要騙喜歡你的粉絲呢？你為甚麼要打個電話給我裝作一副你在老家被破壞一樣，讓我幫你想辦法呢？你的目的是甚麼？」、「陳柏源你不要回大陸了，你回不來了。」

陸委會昨天表示，相關狀況恐涉及反滲透法、兩岸條例，政府密切關注相關情形，若有違反相關法令必將依法處理。

陳柏源今年25歲，曾在中國河南少林寺學習武術，高中轉往美國留學，畢業後選讀中國的華僑大學。根據中新網報導，陳柏源在中國大陸發展時曾受邀參加海峽論壇，並曾在疫情期間與朋友創作「全閩抗疫」歌曲，之後又與團隊一起創作「藍色絲綢之路」、「閩男本色」等歌。

中共 影片 抖音 紀錄片 統戰 網紅

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