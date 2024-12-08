搭平台凝聚各方理念 王金平：盼各界同為兩岸和平努力

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。他在致詞時表示，和平是普世價值，也是全人類的共識與期望，希望透過各界的共同呼籲與倡議，喚起聚集更多愛好和平、追求和平、奉獻和平的仁人智士，共同為中道和平的目標一齊合作努力。

王金平致詞表示，台灣社會在先賢相續努力下，促成今天繁榮發展的果實，然而綜觀當前世界、兩岸與台灣的局勢，天災、人禍不斷，世界各地戰爭頻起、兩岸兵凶戰危、台灣政治鬥爭日益加劇，民心浮動不安，人人都感到憂心又無奈。

王金平表示，他以「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，作為畢生的宗旨，時時以愛國憂民為念。看到當前世界、兩岸與人民的危難，決心投入自己的心力，呼籲邀請同心同願，具有中道和平思維的有識之士；不分宗教、不分黨派、不分族群，共謀擘劃，凝聚共識，共同攜手創建和平大道。

為永續推動中道和平使命，王金平說，邀集各界支持關心和平的團體成立中道和平聯盟，今年9月30日舉辦共識會議，會中大家討論非常熱烈，對推動和平的使命表達關心以及支持投入的熱忱，令他極為感動與欽佩，也開啟大家攜手推動中道和平行動的第一步。

聯盟共同呼籲，為地球永續、兩岸和平、下一代能夠安居樂業，共同攜手創建大同世界，面對劇變中的危機，大家要即刻醒覺，正視問題，集思廣益，集腋成裘，秉持大悲智慧的思維，共謀中道均衡可行的道路，勇悍跨越歷史共業的洪流，創建人類和平永續的淨土。

中道和平聯盟以「和平、大同、永續」為核心宗旨目標，為凝聚共識具體推動中道和平的使命，王金平說，今年10月27日在張榮發基金會舉辦中道和平聯盟「和平、大同、永續」論壇，與大家共同討論和平、大同、永續的目標與內涵，共同就相關現況、理念與未來努力的方向，多方交換意見與凝聚共識。

他於今年11月13日在凱撒飯店正式成立「中道和平聯盟智庫」及召開第一次座談會，邀請不分宗教、黨派、族群、專業的宗教領導與專家學者建構一個志同道合的平台，搭起溝通凝聚各方理念與創見的橋樑。

會中大家針對朝野和諧、兩岸和平兩項議題，從宗教世界觀、綠能、防災、文化、產業、交流、理性客觀、和平共識、求同存異、同理心等各方面提出建設性的看法與意見，開啟了多角化的思維與對話，未來也可以提供朝野作為推動相關和平議題的參考。

王金平說，和平是普世價值，也是全人類的共識與期盼。大家今齊聚一堂，共同針對和平的目標提出大家的期盼與倡議，希望透過各界的共同呼籲與倡議，喚起聚集更多愛好和平、追求和平、奉獻和平的仁人智士，共同為中道和平的目標一齊合作努力。

大會盟將從「大同」、「永續」、「修行」的角度引領和平倡議，接續有95個各界團體分別發表和平倡議。王金平說，飛揚傳播，讓全世界都可以迴響共鳴共譜和平樂章，帶給地球與全人類的永續和平與幸福，祈願人人秉持申道，善用其心，朝野和諧，兩岸和平，苦難不生，和平常在，世界大同，永續和平。