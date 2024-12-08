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王金平今提兩岸和平倡議 李彥秀：也是國民黨長期主張

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。圖／聯合報系資料照片

立法院前院長王金平今天舉行「中道和平聯盟智庫」成立大會，討論並發表兩岸和平倡議共同宣言。國民黨立委李彥秀表示，王院長擔憂賴清德總統上任後，兩岸關係進一步惡化，螺旋不斷上升，倡議強調兩岸和平的重要性，而這也是國民黨長期的主張。

李彥秀表示，國民黨內沒有本土派、非本土派的問題，國民黨就是中華民國派。「中道和平聯盟智庫」是「跨黨派」的民間智庫，王院長是國民黨的重要資產，愛護國民黨的初心更是數十年來如一。

李彥秀指出，王院長不僅歷練完整，擁有極高的聲望，調和鼎鼐更是政界的翹楚，王院長擔憂賴總統上任後，兩岸關係進一步惡化，包括最近陸生來台以及網紅互相攻擊的事件，兩岸官方與民間的敵意螺旋不斷上升，強調兩岸和平的重要性、交流的必要性以及執政者的善念，這不僅是王院長的倡議，也是國民黨長期的主張，更是台灣2300萬人共同的心願。

李彥秀說，兩岸需要善意，而不是敵意；兩岸需要對話，而不是喊話；兩岸需要交流，而不是交惡。九二共識是國民黨執政時期兩岸交流與對話的基礎，除了對話基礎外更重要的是兩岸的「互信基礎」。

李彥秀提到，賴總統說「舉起拳頭不如張開雙手」，這句話不僅是說對對岸聽的，更是說給民進黨聽的，說給網軍側翼聽的，說給賴清德自己聽的，當民進黨把中國大陸當敵人，把交流對話當滲透，把無心之言當統戰，賴總統期待的春暖花開恐怕仍是凜冽寒冬。

國民黨 李彥秀

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