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兩岸新論述不提九二共識 王金平：我怎會只代表本土派

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。記者胡經周／攝影
立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。記者胡經周／攝影

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。他表示，不會提九二共識，「我說過了九二共識提了不是，不提也不是，總是有人有意見，」他希望提出見解，看大多數人是否能接受，就可以據此推動兩岸各種交流，以及推動國內和諧各種建議。

和平宣言倡議大會盟今天在台北國際會議中心登場，近百社會團體、學界、國會前現任立委千人參與，立法院副院長江啟臣、國民黨前秘書長李乾龍等人現身。王金平將於下午5時發表兩岸和平倡議共同宣言，，這項宣言也被視為國民黨本土派的兩岸新論述。

不過，王金平受訪時直呼，「我怎麼只有代表本土呢？我不會去界定這些事，」他界定的是國內全體人民和兩岸所有人民，他不會把自己界定成是本土派，那是媒體在封的。

至於馬習二會、中國大陸擬邀台灣網紅及藝人統戰，王金平表示，這方面他不清楚，也不過問，他們是依照自己的理想去做，希望國內和平也能帶動兩岸和平，兩岸和平帶來國內和諧。和平聯盟將用中道的精神與內涵達到真正的和平，他們有相當的理念跟目標，目標是中道達到和平、大同、永續三目標。

對於近期馬英九基金會邀陸生團來被質疑是統戰，王金平說，兩岸領導者或者平民百姓，如果大家都是善用其心，好好地能有平等心，彼此包容的心，有清淨的心相互看待，互動，相信都沒有這些事情。

媒體詢問，認為海基會，陸委會溝通管道如何，是否會希望由大會盟取代兩岸交流管道？

王金平表示，並沒有說要取代誰，他們依照理想進行，海基會，和海協會現在只是事務性處理，沒辦法達到兩岸真正開始交流互動，但他們要促成未來兩岸有好的互動，海基海協兩會未來如何達成正常機制運作，發揮功能，看看發展怎樣再說。

至於兩岸新論述中共是否會買單，王僅回「不知道，講了再看看各界反應。」

立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。記者鄭媁／攝影
立法院前院長王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，今天舉行和平宣言倡議大會盟。記者鄭媁／攝影

海基會 王金平 馬英九基金會

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