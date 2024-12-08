睽違半年 中國央行再度增持黃金
中國人民銀行（中國央行）7日公布最新數據顯示，截至2024年11月底，中國的黃金儲備為7296萬盎司，與10月底的7280萬相比，增加16萬盎司。
據每日經濟新聞等媒體報導，中國央行到今年4月，曾連續18個月增持黃金儲備，支持全球金價上漲。不過5月以後連續6個月暫停增持黃金。
市場分析人士指出，中國央行再次增持黃金，反映中國仍然致力於黃金儲備多元化，並防範貨幣貶值，即使金價處於歷史高位，仍堅持增加黃金儲備。
中國匯管研究院副院長趙慶明表示，在黃金價格有所回落的背景下，中國央行逢低買入、適度增持黃金儲備，符合大趨勢。全球範圍來看，黃金在中國儲備中的占比仍有較大提升空間。從持續優化國際儲備結構、穩慎推進人民幣國際化等角度來看，未來增持黃金還是大方向。
不過，中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英認為，中國央行時隔半年再度增持黃金不必驚訝。事實上，中國央行增持黃金很可能是一項中長期的戰略性舉措。
另一方面，中國央行7日同步公布外匯存底。11月底外匯存底規模為3兆2659億美元，較10月末上升48億美元，升幅0.15%。
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