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汪毅夫來台遭擋？ 學者：陸委會應說明審查標準

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計來台，卻傳出因國安高層阻擋而未能成行。兩岸相關學者表示，汪毅夫可能因其身分、層級而遭擋。也有學者觀察，近期兩岸學術交流雖然有逐漸恢復的趨勢，但規模較大的訪團仍可能遭擋。學者認為，陸委會對個案採取專案審查，應該說明具體的審查標準。

學者分析，汪毅夫本是研究閩南文學出身，曾多次來台從事交流研究，本身並無太強政治性格，不過曾在習近平主政福建時出任福建省副省長，目前是大陸全國台灣研究會會長，可說是大陸正部級的身分，或許因身分層級因素導致申請來台遭卡關。

學者指出，先前有聽說不少學者申請來台都被擋，陸委會對申請案件採專案審查，但並未公布原因，學者建議陸委會應該說明具體的審查標準。

國安 福建 陸委會

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