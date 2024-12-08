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中共重要對台智囊汪毅夫 擬來台未能成行

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者蔡家蓁陳政錄／連線報導
中共智囊汪毅夫。圖為二○一七年三月他身為大陸全國人大代表、全國台聯會長時回答記者提問。（中新社）
中共智囊汪毅夫。圖為二○一七年三月他身為大陸全國人大代表、全國台聯會長時回答記者提問。（中新社）

本報近日透過兩岸多個管道了解到，中共重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計來台，但最後未能成行。此外，陸委會主委邱垂正六日低調前往金門參加一場閉門學術研討會，原定不排除有與汪毅夫交流的機會，但最後因汪毅夫無法來台而未能實現，形同錯失一次別具分量的兩岸學界對話溝通之契機。

上述研討會為「美中競爭下地緣政治的衝突與和平學術研討會」，出席學者包含金門大學副校長高瑞新、金大教授劉佩怡、淡江大學教授洪耀南、中山大學教授楊健弘、文化大學教授劉性仁等，另有多位碩博士生發表論文。邱垂正在會場致詞發言。

汪毅夫先前計畫來台的消息，可謂保密到家，國內幾位重要的兩岸關係學者皆毫無所悉；而邱垂正前往金門參加研討會，事前也僅有極少數偏綠學者知情。據悉，汪毅夫來台未能成行，疑與國安高層作梗有關；另一消息人士則指，也可能涉及邀請單位的規畫疏漏，但推測我方政府對兩岸學術交流仍持樂觀開放立場。

汪毅夫現任大陸全國台灣研究會會長，他是中共總書記習近平擔任福建省長時的副手（副省長），多次就涉台涉外議題向習近平建言獻策，兩人也是公認的好友。一般認為汪毅夫對台立場較為和緩，例如二○二○年底曾公開指「絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針、全盤否定我對台工作成績的言論」，一席話使當時大陸內部高漲的「武統」聲浪降溫；今年十一月大陸全國台研會學術年會在江蘇登場，汪毅夫也強調「我們要把握歷史大勢，保持戰略信心與定力」。

陸委會表示，並未收到邀請汪毅夫赴金門參加活動的申請案，政府並未阻撓對方來台，政府推動兩岸健康有序交流的政策立場一貫，主管機關於受理審查時，依個案視情況徵詢意見。

大學教授 邱垂正 金門

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