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王金平今提兩岸和平倡議 不觸及九二共識

聯合報／ 記者陳洛薇王寓中／台北報導
立法院前院長王金平今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架。本報資料照片
立法院前院長王金平今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架。本報資料照片

賴清德總統出訪期間，大陸挖我友邦巴拉圭「棄台投中」，同時間，馬英九基金會邀訪大陸團來台掀波瀾，兩岸關係雪上加霜，立法院前院長王金平心繫兩岸和平，今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張。

王金平繼成立「中道和平聯盟智庫」，今天進一步舉行聯盟的成立大會討論並發表兩岸和平倡議共同宣言，近百社會團體、學界、國會前現任立委千人參與，這項宣言也被視為國民黨本土派的兩岸新論述。不僅國民黨內重視，對岸也相當關注。

據了解，王金平將從中華文化歷史觀點去論述，兩岸同根生，應把握歷史機遇實現和平，兩岸和平是世界和平的一步；王金平將綜合聯盟各團體的倡議，在今天成立大會最後提出共同倡議主張。至於「九二共識」的爭議，王金平不會觸及，強調的是兩岸必須且一定要交流。

對於最近馬英九基金會邀奧運桌球金牌選手馬龍及陸生團訪台，陸生宋思瑤一句「中國台北」引發綠營圍剿，親王人士表示，王金平的主張是，兩岸一定要交流，從青年、文化、經濟各方面都要交流，大家有不同意見表達，調整一下就好了。

王金平上月回福建漳州祭祖，並與大陸國台辦主任宋濤會談，他提到中華民族、中華文化外，並引述前海協會長汪道涵弔唁海基會前董事長辜振甫時提出的說法，強調「兩岸之道，唯和與合」，並以金廈往來變化為例，強調戰爭與和平、隔絕與交流，在於執政者的「善用其心」。

王金平全程未提「九二共識」，最後提出「兩岸共識」，王金平說，兩岸都是中華民族的子孫，一樣共同追求台灣的和平，希望中華民族在未來都能夠在世界上揚眉吐氣，共同創造中華民族歷史以來所未曾有的一個繁榮境界。

王金平在中道和平聯盟智庫成立時，面對媒體提問九二共識在兩岸僵局還有用嗎？他說，他的回答是也不是，不是也不是，這個問題等到社會稍微大家沉澱，認為需要的時候，自然會浮出來，認為不需要的時候，就不必再談。

王金平今發表的兩岸和平倡議宣言，是否會進一步提出兩岸新共識取代九二共識，受到注目。據了解，王金平將以台灣解嚴後的兩岸關係發展作為軸線，提出具體可行的兩岸和平論述及主張。

九二共識 王金平 馬英九基金會

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