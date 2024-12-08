短片稱陸利誘網紅 配合中共統戰

YouTuber八炯六日發布「中國統戰紀錄片上集」影片，邀曾在大陸發展的歌手陳柏源，講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行統戰，公開與中共黨媒、大陸統戰部官員的對話內容。

陸委會昨天表示，政府都有掌握並持續密注相關情形，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

文化部長李遠昨天出席世界人權日典禮受訪時表示，以文化部的立場來說，不太可能去限制任何人的言論自由，但如果相關當事人的言論已觸犯兩岸之間的相關條例，文化部將與陸委會商量該如何依法處理。

「教練、廟宇 也是目標」

八炯經營YouTube頻道「攝徒日記」，邀請曾喊出「我要讓全台灣掛滿五星紅旗」，在陸發展多年的閩南語饒舌歌手陳柏源（閩南狼PYC），講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行文化統戰，曝光與中共黨媒、大陸統戰部官員和其他在陸發展網紅的對話。

八炯還在七日上三立「五四陪審團」節目時進一步透露，下集會提到的內容，包括被收買的人數「一個城市破千」，例如廈門、上海、北京，且對象不只網紅，還有教練、教師與一般行業者、廟宇等。

陸委會昨天表示，針對網路媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆毀台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形，倘有涉及違反國安法、反滲透法、兩岸條例相關法令，必將依法處理。

陳柏源指出，大陸手法是逐步讓民眾喜愛上中華文化，接著就等於要支持中共，替網紅安排食宿、機票或船票等，酬勞則因人而異。據他所述，自己也發表過「很舔」的言論，但與有台聯背景的人士在大陸開公司，最後鬧翻，是這次立場轉換的主因。

被點名網紅：隨便扣帽子

影片發布後，被提及曾赴陸或正在大陸發展的網紅分別回應。遭中共黨媒點名會聯繫的鍾明軒在Threads上指出，自己現在都還沒接到電話，「有人完全不講求證據，隨便往我頭上扣帽子？」；網紅「寒國人」在抖音上表示，自己的目的是想讓兩岸攜手交流合作，抵抗西方；網紅「麥狗886」稱，自己被套話，背信忘義的人不能原諒。

此事在大陸社交平台上也掀起數個討論話題，「閩南狼PYC」的微博帳號已遭投訴封鎖，截至七日傍晚，有一六七萬粉絲的抖音帳號刪除至剩一部影片，陸網友的兩千多則留言一片罵聲，抨擊是「兩面人」、「再來福建試試看」等，但也有網友說，這可能讓赴陸發展的台灣人處境更加尷尬，陸方也會有所戒備，不利兩岸交流。