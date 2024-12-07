傳陸台研會長汪毅夫來台遇阻 陸委會回應「無收到申請」

本報報導中共重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫原預計近日來台，可能與陸委會主委邱垂正在金門交流，但被國安高層阻撓未能成行。陸委會7日對此回應說，無收到邀請汪毅夫赴金門參加活動之申請案，強調政府並未阻撓他來台，重申政府推動兩岸健康有序交流的政策立場一貫。

兩岸局勢持續緊張之際，近月兩岸學術交流有逐步回溫的趨勢，例如有大陸學者來台參加「兩岸和平研究研討會」等，但仍有部分學者受阻，例如有訊息來源稱，大陸國家主席習近平的對台智囊汪毅夫原本預計來台，但最後未能成行。按規劃，汪毅夫原先有望與邱垂正，在後者6日赴金門出席一場閉門的學術研討會期間進行交談。

對此，陸委會7日晚間回應說明，本會邱主任委員12月6日係應國立金門大學邀請，出席「美中競爭下地緣政治的衝突與和平學術研討會-2024年五校博碩士研究生論文發表會」，並進行開幕致詞。

陸委會表示，近日亦無收到邀請汪毅夫先生赴金門參加上揭活動之申請案，政府並未阻撓汪毅夫先生來台，媒體報導並非事實。

就政府對兩岸學術交流的立場，陸委會說，政府推動兩岸健康有序交流政策立場一貫，目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動非常頻繁，教育部等主管機關於受理審查時，並依個案視情徵詢本會及相關目的事業主管機關意見。