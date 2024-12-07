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薄瓜瓜再發聲…貼母親谷開來告誡家書 內容稱「學會刻苦」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
薄瓜瓜7日再度發文，貼出他的母親谷開來在2006年寫給他的家書。圖／路透
薄瓜瓜7日再度發文，貼出他的母親谷開來在2006年寫給他的家書。圖／路透

前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜5日時隔多年在社群媒體X上發聲，時隔兩日，他7日再度發文，與上一篇貼文澄清外界傳聞不同，這次他是貼出母親谷開來在2006年寫給他的家書。

薄瓜瓜5日發文時曾提到，谷開來曾寫給他一個語錄小冊，告誡提醒他的個人行為，他提到可拍照上傳。7日的發文即是他拍下數頁語錄的內容，並簡短寫上「如之前提到，摘錄幾段我媽媽給我寫的家書，2006年版。」相較前一篇貼文以簡體中文撰寫，這篇貼文則以繁體字撰寫。

從時間點來看，這是谷開來在薄瓜瓜19歲的時候寫給他的家書，語錄內容像是：「有自信心不等於自鳴得意，從善如流，聞過則喜」、「上了無數次小提琴課你學會了什麼？改學鋼琴你又學會了什麼？你學會淺嚐即止，屢嘗屢敗，而不知恥而奮憤。羞恥感！」、「學會刻苦」等等。

名為Kuangyi(Guagua)Bo的這個帳號雖已獲得藍勾勾認證，不過網友還是質疑其真實性，有人建議薄瓜瓜出面接受採訪一次講清楚，大陸央視前記者王志安也在薄瓜瓜的前一篇貼文留言，邀請他接受訪問，不過一度把信箱帳號打錯了。

薄瓜瓜的帳號目前已有超過五萬人追蹤，而他追蹤的帳號約有80個，其中幾個中文帳號包括專門分享大陸資訊的「李老師不是你老師」、人民日報、美國之音中文網和中國駐美大使謝鋒等。

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