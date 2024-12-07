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中國人接連在蒙古遇險 陸使館發布提醒
中國大陸駐蒙古國大使館7日發布訊息表示，近來，蒙古接連發生重大刑事案件和惡性交通事故，造成中國公民死傷，包括一起綁架案和一起死亡車禍。因此，陸使館提醒在蒙中國公民、企業機構進一步提高安全意識，切實加強自我防護。
中國大陸駐蒙古國大使館表示，根據蒙方通報，12月4日凌晨，2名中國籍嫌疑人夥同2名蒙古嫌疑犯在烏蘭巴托，對另2名中國公民實施綁架勒索，造成1死1傷。通報稱，蒙古警方現已逮捕4名涉案嫌疑人，獲救中國公民無大礙。
另，11月23日晚，在蒙古東方省布爾幹縣發生兩車相撞交通事故，造成2名中國公民當場死亡，據通報，事故原因正在調查中。
對此，中國大陸駐蒙古國大使館表示，提醒在蒙中國公民、企業機構進一步提高安全意識，密切關注當地治安形勢，注意交通安全，切實加強自我防護。
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