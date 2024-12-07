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因應南海情勢 日美菲將舉行海洋磋商首次會議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

日本外務省6日發布消息，日本、美國和菲律賓三國高官將在10日於東京舉行海洋磋商首次會議，預計討論中國加強施壓的南海局勢，以及日美菲在海洋領域的具體合作。

共同社報導，三國於今年4月在美國華盛頓舉行首腦會議時決定設立海洋磋商機制。日本外務省南亞部長中村亮擔任會議主席，美國國家安全委員會高級主任拉普-胡珀、菲律賓副外長拉扎羅將參加。日方還將有國家安全保障局、防衛省和海上保安廳的負責人出席。

日美菲6日在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內展開「海上合作活動」聯合演習。據美軍稱，日本海上自衛隊「五月雨」號護衛艦、美國P-8海神式海上巡邏機、菲律賓海軍巡邏艦和飛機參加。其中，美軍一架P-8A反潛巡邏機甫於11月底從南向北航經台灣海峽。

為對應中國主張其南海權益不斷加強的軍事施壓，「海上合作活動」由支援菲律賓的同盟及志同道合國家自去年11月以來在南海多次展開。各國提出要求建立「自由開放的印度太平洋」。

環球時報報導，大陸軍事專家張軍社6日表示，針對此次「海上合作活動」聯合演習，菲律賓最大的海警船僅有兩千餘噸，菲律賓在武器裝備、資訊能力、指揮系統等各個層面和美日差距太大，所謂的聯合演習根本無從談起。

張軍社續指，雖然日本配合美國的「印太戰略」向菲律賓提供軍援，並在南海問題上持續「拱火」，試圖利用菲律賓牽制中國，分散中國的精力。但這種方式無法改變南海整體態勢，美日能給予菲律賓的援助還是很有限，他們也不願意向菲方提供先進裝備，只是向菲方提供一些老舊的裝備，並從中牟利。

日本 菲律賓

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