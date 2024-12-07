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YouTuber八炯曝陸藉網紅統戰 陸委會：若違法必將處理

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會表示，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會表示，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。（圖／聯合報系資料照片）

YouTuber八炯的頻道《攝徒日記》6日上線「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾在大陸發展的陳柏源，講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行統戰。對此，陸委會7日表示，政府都有掌握並持續密注相關情形，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

陸委會說，針對網路媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。

陸委會認為，網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

陸委會強調，依國安法規定任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

同時，依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

因此，陸委會最後表示，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

八炯經營YouTube頻道《攝徒日記》，6日發布影片「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾藉由唱〈中國老總〉成為話題的陳柏源，以「揭露中國統戰部如何收買台灣網紅」為主題，曝光他們與陳柏源熟識的「中共黨媒、地方統戰部官員」等人的通話內容，對方還脫口而出「聯絡鍾明軒」，引發討論。不過，網紅鍾明軒本人6日也在社交平台回應，表示自己現在都還沒接到電話。

中共 統戰 網紅 陸委會

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