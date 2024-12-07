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報告：美中競爭中 全球南方國家不願太依賴北京

中央社／ 台北7日電

陸委會最新大陸與兩岸情勢簡報指出，中國大陸對於「全球南方國家」影響力上升；不過大部分國家實際上不願過度依賴北京，試圖在美中競爭中維持國家自主性、確保國家利益。

大陸委員會（陸委會）釋出最新一期、11月委外撰述大陸與兩岸情勢簡報。

簡報內容指出，中國大陸國家主席習近平今年11月出席秘魯2024亞太經濟合作會議（APEC）和巴西20國集團（G20）峰會，從後續中國大陸與秘魯、巴西等雙邊合作以及會議周邊消息可看到，中國大陸對於全球南方國家影響力上升的事實。

美國近20年來對於全球南方國家的重視程度明顯下降，中國大陸有意填補缺口。在美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月就職後，倘若美國逐漸從國際多邊組織退出，中國大陸對於多邊組織與全球南方國家影響力恐將持續擴大。

簡報內容解析，中國大陸在全球南方國家間扮演重要角色；不過大多數的全球南方國家實為傾向於在「美國與西方國家」、「中國大陸與俄國」間多方結盟，試圖與雙方都保持良好關係，不希望陷入對於中國大陸過度依賴的情境。

例如，中國大陸長期以來一直在開發中國家推動「人民幣化」、「去美元化」等政策，不過這些議題的進展相對地緩慢；開發中國家在有能力的情況下，也正在努力地尋求中國大陸以外的國家進入投資。

簡報內容強調，各個國家在美中競爭中維持自主性與國家利益，在此背景下，台灣應該持續保持與全球南方國家在經貿、教育、文化和關鍵技術的聯繫，隨時提供合作窗口，這些項目是台灣的優勢，也符合全球南方國家的利益；不管國際局勢如何變化，這是台灣可以抱持的「優勢策略」。

美國 開發中國家 陸委會

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