汪毅夫來台傳遭擋 學者：動輒得咎 找不到陸委會那把尺

大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計來台，不過傳出因國安高層阻擋而未能成行。兩岸相關學者表示，汪毅夫可能因其身分、層級而遭擋。也有學者觀察，近期兩岸學術交流雖然有逐漸恢復的趨勢，不過若是規模較大的訪團仍可能遭擋。學者認為，陸委會對個案採取專案審查，應該說明具體的審查標準。

相關學者分析，汪毅夫原本是研究閩南文學出身，曾多次來台從事交流研究，本身並無太強政治性格，不過由於目前是大陸全國台灣研究會會長，可說是大陸正部級的身分，可能身分層級因素導致申請來台遭卡關。學者指出，先前有聽說不少學者申請來台都被擋，陸委會對申請案件採專案審查，但並未公布原因，學者建議陸委會應該說明具體的審查標準。

另一位學者私下觀察，兩岸學者交流近來有恢復的趨勢，不過一兩人程度的小規模拜訪行程較容易成行，但若是五六人以上的大型訪問團，就有可能遭拒絕，也不希望太過高調；另一方面，近期又再傳出有我方從事兩岸、軍事安全相關研究的學者、媒體赴陸時遭陸方約談，也造成相關領域學者對於交流的態度再轉趨觀望。

學者分析，陸方對於恢復交流，顯得找不到一把尺；另一方面，民進黨對於兩岸政策則應該在黨內形成共識，否則如近期陸生團訪台因一句中國台北就動輒得咎，其實不利於兩岸善意交流的氛圍；我方雖然提出希望交換生來台，但對岸的學校、家長都可能因此事件而受影響，未來也將打擊交換生來台的意願。