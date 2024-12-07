加拿大北極報告指責中國以非北極國家插手北極事務 陸使館：堅決反對

據微信公眾號「中國駐加拿大使館」消息，12月6日，加拿大政府發布所謂「北極外交政策」，歪曲解讀中國的北極政策，抹黑中國依據國際法正常開展的北極活動，中方對此堅決反對。

在6日發布的這一「北極外交政策」中，加拿大政府稱，北極應由北極國家與北極的人民和北部原住民合作管理；但自2019年以來，一些非北極國家越來越多地呼籲在北極治理中擁有更大的發言權。尤其是中國，它表達了到2030年成為「極地大國」的雄心壯志。

該政策報告稱，中國在北極的優先事項之一是開發商業航運機會，包括「冰上絲綢之路」，以及自然資源開發，包括關鍵礦產、石油、天然氣和魚類。中國也積極參與北極研究，其中大部分可被視為雙重用途。

報告說，中國尋求將國際秩序塑造成一個更寬鬆的利益和價值觀環境，而這些利益和價值觀「日益背離」加拿大對基於規則的國際體系的承諾。預計中國將利用其掌握的一切工具來推進其地緣政治利益，包括在北極的利益。加拿大將在該挑戰的時候挑戰中國，但在利益與中國一致的時候與中國合作。

中國駐加使館對此表示，北極事務不僅涉及北極國家，也關乎國際社會的整體利益。作為北極事務的重要利益攸關方，中方一貫本著「尊重、合作、共贏、永續」的基本原則參與北極事務，與各方加強合作，致力於維護北極和平穩定，促進北極永續發展。

使館稱，中方敦促加方正確看待中方正常進行的北極活動，多做有利於北極治理和國際合作的事。