快訊

《情書》導演悼中山美穗！震驚、遺憾：約定在收到訃告瞬間戛然而止

YouTube給iPad高畫質？他嘆用三星、小米看影片都「低人一等」 網曝真相

還沒出道就送暖！周杰倫曝動力火車 ：唱到雞皮疙瘩

中美罕見換囚 FBI北京前負責人：中改變情報策略

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美籍華人2016年9月在上海浦東國際機場被捕，如今因美中換囚終於獲釋。圖為2024年1月23日，李凱之子Harrison Li手持李凱照片，呼籲北京釋放他的父親。（美聯社）
美籍華人2016年9月在上海浦東國際機場被捕，如今因美中換囚終於獲釋。圖為2024年1月23日，李凱之子Harrison Li手持李凱照片，呼籲北京釋放他的父親。（美聯社）

中美近日罕見換囚，自由亞洲電台報導，前FBI北京辦公室前負責人特里普利特（Holden Triplett）指出，這種交換實際上隱含著對中國間諜活動的間接承認，與中國過去始終否認從事間諜活動的立場存在矛盾；而中國此前很少採取類似行動，這次換囚標誌著中國情報策略的明顯轉變。

白宮11月27日宣布，美中在經歷數月談判後達成一項換囚協議，三名被中方錯誤關押的美國公民已獲釋。大陸外交部也表示救回三名被美國錯誤關押的中國人，還有一名逃亡美國多年的大陸公民被遣返回中國。

美中換囚行動中，被美國釋放的中國公民包括徐延軍，是中國國家安全部的官員，曾因間諜罪在美服刑20年；中國釋放的美國公民則有據稱為FBI線人且在中國被關押3年的梁成運，同樣被指控向FBI提供情報的李凱和德州商人斯威丹（Mark Swidan）。維吾爾人權活動家、美國國際宗教自由委員會主席努里特克爾（Nury Turkel）的母親及另外兩名維吾爾人也在交換中獲釋。

特里普利特分析，中方推動換囚的核心目的在於保護其情報人員，因擔憂一旦情報人員在美國長期服刑，可能會洩露更多情報，同時也會削弱其國內情報網絡的信心。中國通過此次換囚向其情報體系發出明確信號，即他們依然會受到國家的保護。

然而，這種交換模式可能帶來的潛在風險表示擔憂。特里普利特認為，這種做法可能會讓中國效仿俄羅斯「人質外交」的模式，通過拘留更多美國公民，作為未來談判的籌碼。這種風險尤其值得普通赴中國的美國公民警惕，因為他們可能在無意間捲入大國間的政治博弈，甚至面臨被關押的危險。

FBI 美國公民 間諜

延伸閱讀

今年多次因美對台軍售提出反制 陸官媒稱效果不斷顯現

紀曉波沒被FBI通緝！吳佩慈火大發聲明了

美國「黑色星期五」消費再創新高 法人看好美國大型股投資機會

NBA／中國賽2025年重返澳門 太陽首次參加對決籃網

相關新聞

獨／習近平重要對台智囊汪毅夫 申請來台交流受阻告吹

據本報近日透過兩岸多個管道掌握的訊息，中共重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計來台，但疑因賴政府一位國安...

美駐菲大使譴責陸黃岩島非法行動 陸：停止挑撥離間

中菲4日在黃岩島再發生衝突，美國駐菲大使對此在社群媒體發文譴責中國使用水炮擾亂菲律賓的海上行動。中國駐菲律賓使館6日晚間...

中美罕見換囚 FBI北京前負責人：中改變情報策略

中美近日罕見換囚，自由亞洲電台報導，前FBI北京辦公室前負責人特里普利特（Holden Triplett）指出，這種交換...

觀察站／苗華落馬 中共領導層調整迫在眉睫

解放軍中央軍委委員苗華在傳了近半年位子不穩後終於落馬，令大陸軍中和海外同感震驚。未來數月間將召開的中共二十屆四中全會，軍...

習近平視察共軍 要求絕對忠誠

中共總書記、中央軍委主席習近平四日視察解放軍信息支援部隊，習近平向部隊提出三個絕對：絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

一日內二戰國台辦 陸委會：企圖抹去中華民國不會得逞

就總統賴清德出訪過境美國夏威夷、關島，和近日陸生團「中國台北隊」風波延燒，大陸國台辦6日兩度表態，我陸委會也於深夜分兩次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。