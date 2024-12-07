中美罕見換囚 FBI北京前負責人：中改變情報策略

中美近日罕見換囚，自由亞洲電台報導，前FBI北京辦公室前負責人特里普利特（Holden Triplett）指出，這種交換實際上隱含著對中國間諜活動的間接承認，與中國過去始終否認從事間諜活動的立場存在矛盾；而中國此前很少採取類似行動，這次換囚標誌著中國情報策略的明顯轉變。

白宮11月27日宣布，美中在經歷數月談判後達成一項換囚協議，三名被中方錯誤關押的美國公民已獲釋。大陸外交部也表示救回三名被美國錯誤關押的中國人，還有一名逃亡美國多年的大陸公民被遣返回中國。

美中換囚行動中，被美國釋放的中國公民包括徐延軍，是中國國家安全部的官員，曾因間諜罪在美服刑20年；中國釋放的美國公民則有據稱為FBI線人且在中國被關押3年的梁成運，同樣被指控向FBI提供情報的李凱和德州商人斯威丹（Mark Swidan）。維吾爾人權活動家、美國國際宗教自由委員會主席努里特克爾（Nury Turkel）的母親及另外兩名維吾爾人也在交換中獲釋。

特里普利特分析，中方推動換囚的核心目的在於保護其情報人員，因擔憂一旦情報人員在美國長期服刑，可能會洩露更多情報，同時也會削弱其國內情報網絡的信心。中國通過此次換囚向其情報體系發出明確信號，即他們依然會受到國家的保護。

然而，這種交換模式可能帶來的潛在風險表示擔憂。特里普利特認為，這種做法可能會讓中國效仿俄羅斯「人質外交」的模式，通過拘留更多美國公民，作為未來談判的籌碼。這種風險尤其值得普通赴中國的美國公民警惕，因為他們可能在無意間捲入大國間的政治博弈，甚至面臨被關押的危險。