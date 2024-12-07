美駐菲大使譴責陸黃岩島非法行動 陸：停止挑撥離間

中菲4日在黃岩島再發生衝突，美國駐菲大使對此在社群媒體發文譴責中國使用水炮擾亂菲律賓的海上行動。中國駐菲律賓使館6日晚間以「答記者問」的形式，譴責美國駐菲大使等涉海言論，敦促其切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止挑撥離間和拱火澆油。

中國海警局4日指控菲律賓船在其「黃岩島領海」危險接近中國海警正常執法巡查船隻，菲方則指中國海警用水砲對菲律賓漁業局的一艘運輸船進行攻擊和衝撞，這艘運輸船當時正在運送物資給在黃岩島勒淺灘作業的菲律賓漁民。

對此，美國駐菲律賓大使羅美凱（MaryKay L. Carlson）4日在社群媒體X上發文表示，「12月4 日，中國非法使用水砲和危險動作，擾亂了菲律賓的海上行動，危及生命。我們譴責這些行為。」

中國駐菲律賓使館6日發文，有記者提問表示，「12月4日，美國駐菲大使通過社交媒體「譴責」中方「非法」使用水炮並採取「危險動作」，擾亂菲方當日海上行動，危及人員生命，稱美將與志同道合的朋友、夥伴和盟友一起，共同支持自由開放的「印太」。英國、澳大利亞、日本、歐盟等美盟友駐菲使節也就此發帖表示關切。中國使館對此有何評論？」

中國駐菲律賓使館發言人表示，黃岩島是中國固有領土。12月4日，菲方不顧中方一再勸阻和警告，執意派出多艘海警船、公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。中方已公佈現場影片。

中國駐菲律賓使館發言人表示稱，美國駐菲大使罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中方正當海上維權行動，中國駐菲律賓使館對此堅決反對並予以譴責。美國等域外國家不是南海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南海分歧。我們敦促這些國家切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止挑撥離間和拱火澆油，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。