國台辦稱中國台北隊用語沒問題 陸委會：干涉台灣內政

針對陸委會就陸生團學生稱台灣隊為「中國台北隊」，對馬英九基金會祭出行政處分，國台辦發言人朱鳳蓮今晚稱，陸生團因此事遭「網路霸凌」，陸方強烈譴責。她並稱，「中國台北隊」的用語沒有任何問題。

對於國台辦的說法，陸委會6日晚間透過書面表示，對岸試圖干涉台灣內政，抹去中華民國的存在，司馬昭之心人盡皆知。話說愈多，只會愈曝露其意圖，這些企圖不會得逞。

中國大陸國台辦今晚發布朱鳳蓮答記者問新聞稿稱，「民進黨當局」夥同台灣「特定媒體、網軍」對陸生訪問團成員「祝賀中國台北隊」進行「網路霸凌」，台灣民眾「普遍表達憤怒和不齒」，陸方予以強烈譴責。

朱鳳蓮宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變」。「中國台北隊」的用語沒有任何問題。

她又說，兩岸關係發展「根基在民間、動力在人民」，交流合作成果惠及兩岸民眾。只要是有利於增進兩岸民眾親情福祉、有利於深化彼此理解認同的事，陸方都會「用心、用情、用力」去做，而且一定會做好。

朱鳳蓮還說，正告「民進黨當局」，「要和平、要發展、要交流、要合作」是「兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意」，任何阻撓破壞兩岸交流合作的圖謀終將失敗。

中國大陸官媒新華社今晚也發布題為「難忘之旅，收獲滿滿—大陸高校師生訪台歸來談感受」的報導，內容則是訪問團成員一面倒正面評價此行，未提到脫口「中國台北隊」在台引發軒然大波。

根據報導，訪問團團長、北京清華大學黨委書記兼校務委員會主任邱勇說，這次訪問「有力促進了兩岸心靈交流和文化交流」；訪問團團員、北京大學學生王楚笛說，「所到之處都受到台灣民眾熱情歡迎，在許多參訪地甚至寸步難行，讓大陸師生感受到了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意」。

陸委會主委邱垂正4日在立法院針對陸生團成員稱呼台灣隊為「中國台北隊」一事答詢時表示，這是不妥、不當的發言，引發社會騷動及校園不安，傷害台灣人民感情，對此深感遺憾，後續將與相關主管機關做行政調查，做出應有處置。

邱垂正指出，關於行政處分將按情節輕重處理，對主辦單位會有書面警示，或是可能要求一段時間內不得再邀請相關專業團體抵台交流，禁止期間從6個月至5年都有可能。