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觀察站／苗華落馬 中共領導層調整迫在眉睫

聯合報／ 香港特派員李春

解放軍中央軍委委員苗華在傳了近半年位子不穩後終於落馬，令大陸軍中和海外同感震驚。未來數月間將召開的中共二十屆四中全會，軍中人事調整乃至中共領導層局部調整，迫在眉睫。

苗華落馬，確實震動相當之大，一是因為一年之中，兩名中央軍委委員出事（另一名是李尚福），對「槍桿子裡面出政權」的中共體制來說，衝擊力相當大，而且衝擊的是整個政體；二是苗華職位與李尚福任國防部長虛職不同，他有實職還執掌軍隊人事大權，其可能產生連帶衝擊的，不僅是被視為習近平嫡系福建幫的三十一集團軍系、海軍系，而是更大範圍的將領。

苗華仕途 一路有貴人

苗華也是中共幹部子弟，他十四歲就當兵，他的個人努力只能令他能由大頭兵「提幹（從士兵提拔為幹部）」，真正令他在軍中升上要職的，是他娶了將門之女，而且其岳父葉漢林，是他所在三十一集團軍的副政委，後來是福州軍區政治部主任，管的正是軍官提升。

苗華之前能在三十一軍一級級升到軍政治部主任，一個重要因素是他老婆。但要再往上走，岳父能加的有限了，這時苗華受到了一個老上將的賞識，那是曾任十二集團軍政委的陳炳德。陳炳德後來官至總參謀長，苗華調任十二軍政委後，結識了「老政委」陳上將，一聊起兩人都是南通籍，軍中老鄉關係看得重，兩人走得就近了。後來苗華升到大軍區要職，再升當然就要靠軍委主席了。

出事風聲 年中就傳出

苗華出事的風聲，在今年年中就傳出。

現在的問題是苗華因何落馬，一說派系鬥爭、即與軍委副主席張又俠爭鋒。這方面的根據，是處置火箭軍和兩任國防部長，苗華上了大力氣，意在扳倒張又俠以便自己上位；二說苗華拉幫結派，在海軍、火箭軍及更大範圍組建自小艦隊，特別是三十一軍幫；三說苗華手握將領人事任免大權，有賣將動作，是重大貪腐行為。

這些說法可能各有所據，但來自苗華前戰友軍中說法，是苗華在「生活作風」上過了線，因他管著好多軍中歌舞團，於是「河邊濕腳」，還以為人家不知道，而曾任解放軍藝術學院院長的習近平妻子彭麗媛，最恨的就是這一手。

三個跡象 或從輕發落

除了案情各種說法精彩，分析人士還說三點理由苗華或將從輕發落，一是苗華落馬，不是解放軍軍紀委辦的案，只是「經黨中央研究」，最高下手反而可能最輕。

二是苗華現在是「停職檢查」，按照中共黨章，這是對犯有嚴重錯誤、已不適宜擔任現職的黨員幹部採取的組織措施。具強制性，但又具暫時性和特定程序的意涵。

三是對苗華被查只簡單說「涉嫌嚴重違紀」，這是一個較輕的說法，如果不嚴重，不能把中央軍委委員停職，但違紀本身可輕可重。

「停職檢查」最長時間定為六個月，所以苗華的最後發落，是輕是重都得在半年之內決斷。但中共中央軍委的調整，這回不能拖了。因為中共中央軍委一位主席二位副主席四位軍委委員，目前已有兩位軍委委員不在任，一位是李尚福被撤職查辦，一位是苗華「停職檢查」，這種情況歷來罕見。

四中全會 要動大手術

於是，中共二十屆四中全會，一個重大課題就重構中央軍委，甚至更大範圍的將領調整上要動大手術。將領調整可由軍委主席說了算，但「黨指揮槍」原則下，中央軍委調整要由中央全會作出決定。

中共四中全會被視為兩次代表大會間的「中程會議」，本來就是作重要人事調整的機會，現在軍中大變，世界大變，軍中人事調整乃至中共領導層局部調整，也算迫在眉睫。

中共 國防部

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