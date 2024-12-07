習近平視察共軍 要求絕對忠誠

中共總書記、中央軍委主席習近平四日視察解放軍信息支援部隊，習近平向部隊提出三個絕對：絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

新華社報導，信息支援部隊是今年四月解放軍在軍兵種結構布局調整改革中新組成的戰略性兵種，習近平親自向該部隊授予軍旗並致訓詞。習近平與中共中央軍委的兩位副主席張又俠、何衛東以及兩位軍委委員劉振立、張升民等參加活動。

這是中共中央軍委苗華因嚴重違紀接受停職檢查後，習近平首度率全體中央軍委成員視察部隊。中共中央軍委委員原有七人，但在前國防部長李尚福、苗華落馬後，目前只有五人。

習近平在聽取信息支援部隊工作報告後發表重要演說。他說，當前，新一輪科技革命和軍事革命迅速發展，戰爭形態加速演變，網路資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網路資訊體系建設的極端重要性，加快把網路信息體系建構和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

習近平強調，信息支援部隊處於初創時期，要全面加強自身建設，做好打基礎、利長遠的工作，打牢部隊發展根基。要深入貫徹中央軍委會政治工作會議精神，堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，加強黨的創新理論武裝，扭住思想根子問題深化思想整風，從嚴正風肅紀反腐，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

習近平說，中央軍委要加強全局統籌，軍委機關有關部門要主動靠前指導，各單位要積極協同配合，共同把信息支援部隊建設好，開創我軍網絡信息體系建設新局面。