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睽違10年 中共軍方再度舉辦「孫子兵法國際研討會」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共軍事科學院5日至6日主辦第十屆孫子兵法國際研討會，圖為共軍上將、軍事科學院院長楊學軍主持研討會。（圖／取自「軍事科學院」微信公眾號）
中共軍事科學院5日至6日主辦第十屆孫子兵法國際研討會，圖為共軍上將、軍事科學院院長楊學軍主持研討會。（圖／取自「軍事科學院」微信公眾號）

中共軍方主辦的「孫子兵法國際研討會」，睽違10年再度登場，而主辦單位之一、「中國孫子兵法研究會」也改選會長，由共軍上將凌煥新接任，較先前由中將主掌，規格已經提升。

據新華社與中共軍事科學院消息，中國孫子兵法研究會第六次會員代表大會12月5日在北京舉行，第十屆孫子兵法國際研討會也自5日至6日在京舉辦，來自近30個國家的350餘名代表參加，研討會開幕由中共軍事科學院院長楊學軍上將主持，大陸全國政協副主席邵鴻致辭，軍事科學院政治委員、中國孫子兵法研究會會長凌煥新上將作主旨報告。

研討會被主辦方稱為「服務和平發展的高端兵學交流平台」，而凌煥新則指出，以《孫子兵法》為代表的中華傳統兵學文化，是世界文化的寶貴遺產，是人類文明的共同財富。他指出，《孫子兵法》是兵法中的「基本法」、兵學中的「智慧學」，蘊含了整體辯證、貴和止戰、安國全軍、合交豫交、同舟共濟、人道主義、知彼知己、廟算勝算、令文齊武、備戰勝戰等深邃思想。他強調，研究傳統文化，不是為尋找逝去的「古」，而是為接續當下的「今」，《孫子兵法》蘊含著創新、超越、包容、科學、人文等精神內核，具有彌足珍貴的時代價值。

公開資料顯示，中國孫子兵法研究會是經大陸民政部批准，於1989年5月成立的大陸國家一級社團組織，過往原先多由中共軍事科學院政委擔任會長，但2017年中共軍改後，軍事科學院政委降階為中將，直到2023年6月新任的政委凌煥新晉升為上將，才又恢復原先的級別。

值得一提的是，由中共軍事科學院、中國孫子兵法研究會合辦的「孫子兵法國際研討會」，上一次舉行已經2014年8月，這場會議舉辦期程並不固定，歷屆分別在1989年、1990年、1992年、1998年、2000年、2004年、2006年、2009年、2014年舉辦，如今是有史以來間格最久的一次，據上次會議已有10年之久。

中共方面出席層級也頗不固定，如2009年有時任中共政治局常委、政協主席賈慶林發表談話，1992年會議前中共政治局常委、政協主席李瑞環接見部分中外代表，1990年另有中共政治局委員兼國防部長秦基偉參加會議。此外，數屆會議都有時任中共中央軍委副主席出席開幕式。

就兩岸層面，自1990年起，歷屆會議都有台灣的孫子兵法研究團體參加，這一平台也成為兩岸軍事界極少數的交流管道之一。據中新社早前報導，台灣學術團體首次赴陸參加這場研討會前，時任國安會秘書長蔣緯國上將還曾特別召見部分代表。但今年是否仍有台灣的孫子學術團體參與，目前尚未有公開消息。

中共 共軍 科學

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