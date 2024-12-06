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美外交政策委員會訪海基會 吳豊山：努力恢復兩岸對話

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
美國外交政策全國委員會會長艾略特大使一行，今（6）下午造訪海基會。海基會提供
美國外交政策全國委員會會長艾略特大使一行，今（6）下午造訪海基會。海基會提供

美國外交政策全國委員會近日訪台，6日下午造訪海基會，海基會董事長吳豊山說，海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡職責，目前正努力恢復兩岸對話。

據海基會，吳豊山向訪團表示，賴總統的兩岸政策是希望以對等尊嚴的對話取代對抗，以健康有序的交流取代圍堵，增進兩岸合作，促成兩岸和平共榮。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡職責。目前本會正努力恢復兩岸對話。

期間，雙方就美、中、台情勢交換意見。但海基會表示，此部分談話應訪問團要求，不對外發表。

此次訪問海基會的美國外交政策全國委員會會長艾略特一行，包括亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、該會董事會主席沙佛（Jeffrey Shafer）、該會執行副會長海斯納（Thomas Hexner）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）大使、亞太安全論壇計畫副主任李瀅（Juliet Lee）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）。

海基會表示，過去一個月，吳豊山已先後接待日本、比利時、加拿大、印度等國駐台代表。各國代表都關切台海和平以及兩岸互動情況。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）成立於1974年，是紐約重要智庫。該會長時間以超政黨觀點分析、評估國際議題，對美國外交決策頗具影響力，近年來該會對美中台關係也著力甚多，並提出相關建議。

在此之前，副總統蕭美琴已於5日接見美國外交政策全國委員會訪團。另，該訪團日前先前也已赴北京訪問，和大陸外交部長王毅、大陸國台辦主任宋濤進行會見。接著，美國外交政策全國委員會還將訪問南韓和日本。

海基會董事長吳豊山（右二）和秘書長羅文嘉（右一），6日下午接待來訪的美國外交政策全國委員會會長艾略特（左二）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（左一）。海基會提供
海基會董事長吳豊山（右二）和秘書長羅文嘉（右一），6日下午接待來訪的美國外交政策全國委員會會長艾略特（左二）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（左一）。海基會提供

海基會 美國

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