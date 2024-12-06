快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交官倡「與台斷交」遭巴拉圭驅逐 陸外交部說話了

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
對於巴拉圭以干涉內政為由，吊銷大陸外交官的簽證，中國大陸外交部發言人林劍6日做出回應。（新華社）
對於巴拉圭以干涉內政為由，吊銷大陸外交官的簽證，中國大陸外交部發言人林劍6日做出回應。（新華社）

巴拉圭5日宣布驅逐一名中國大陸的外交官，理由是他「干涉內政」，外媒報導該名外交官鼓吹巴拉圭與中國大陸建交，和台灣斷交。對此，中國大陸外交部發言人林劍6日表示，巴方有關部門的指責和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

對於這起事件，林劍說，日前大陸政府代表團應邀赴巴拉圭出席聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會。

他說，身為聯合國和聯合國教科文組織成員，以及此次常會的主辦方，巴拉圭有關部門對大陸代表團有關成員的指責和要求毫無道理和依據，嚴重違反國際通行做法，中方堅決反對。

林劍還強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。他說，「一個中國原則」早已被聯大第2758號決議所確認，也是公認的國際關係基本準則和國際社會共識。

林劍認為，重申並堅持「一個中國原則」，在世界任何地方都光明正大，不存在所謂「干涉內政」的問題。

綜合路透社、美聯社報導，我南美洲友邦巴拉圭外交部於當地時間5日發布聲明，吊銷正在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議的大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）的簽證，理由是他因為「干涉內政」不受歡迎。報導稱，徐偉在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。

巴拉圭 聯合國

延伸閱讀

美國安排賴總統過境 陸外交部：倚美謀獨必撞南牆

外交官提「棄台論」遭巴拉圭驅逐 我籲國際認清陸惡行

大陸挖我友邦牆角 賴總統：巴拉圭跟台灣邦誼不會改變

陸外交官鼓勵與台灣斷交 遭巴拉圭撤銷簽證

相關新聞

陸外交官倡「與台斷交」遭巴拉圭驅逐 陸外交部說話了

巴拉圭5日宣布驅逐一名中國大陸的外交官，理由是他「干涉內政」，外媒報導該名外交官鼓吹巴拉圭與中國大陸建交，和台灣斷交。對...

昨警告驅離日本漁船 陸海警今再赴釣魚台巡航

昨日才剛發布訊息，表示警告驅離了日本「瑞寶丸」號漁船，中國海警局6日再度宣布，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海」...

國際經貿局勢黑天鵝充斥 李強將與國際經濟組織舉行「1+10」對話

近期國際經貿局勢黑天鵝充斥，大陸外交部6日宣布，大陸國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基...

美外交政策委員會訪海基會 吳豊山：努力恢復兩岸對話

美國外交政策全國委員會近日訪台，6日下午造訪海基會，海基會董事長吳豊山說，海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡...

中韓海警第七次高級別會晤 討論聯合巡航活動

據「中國海警」官方發布，2至6日，大陸海警局代表團赴南韓仁川，與南韓海洋警察廳舉行中韓海警第七次高級別會晤，雙方就下步展...

習近平視察軍隊 「獨坐」正中間大桌的安排很罕見

中央軍委主席習近平4日視察解放軍信息支援部隊，外媒關注到習近平這次並未循往例坐在台上發言，而是獨自坐在軍方代表中間一張特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。