昨警告驅離日本漁船 陸海警今再赴釣魚台巡航
昨日才剛發布訊息，表示警告驅離了日本「瑞寶丸」號漁船，中國海警局6日再度宣布，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海」內巡航，並指這是依法進行的維權巡航活動。
據中國海警官方公眾號，12月6日，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海」內巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。
釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）的主權爭議，一直是台日中三方重要議題，在中方進行此次巡航前，昨日一早，中國海警也曾發布訊息，指控日本「瑞寶丸」號漁船非法進入釣魚台。
中國海警發言人劉德軍5日表示，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，並稱「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，中國海警將持續在「釣魚島領海」內展開維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。
不過，日本共同社報導也引述日本第11管區海上保安總部（那霸）通報稱，5日清晨4點45分前後，有2艘中國海警局船隻駛入釣魚台周邊的「日本領海」，2艘船均搭載了類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船航行，並指這是中國公務船自11月8日以來，再次駛入釣魚台周邊「日本領海」，為今年第41天，也是連續17天在釣魚台周邊發現中國公務船。
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