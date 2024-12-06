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國際經貿局勢黑天鵝充斥 李強將與國際經濟組織舉行「1+10」對話

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李強將於9日上午，在北京與全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會。（美聯社）
大陸國務院總理李強將於9日上午，在北京與全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會。（美聯社）

近期國際經貿局勢黑天鵝充斥，大陸外交部6日宣布，大陸國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等全球主要國際經濟組織負責人，舉行「1+10」對話會，主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」。

大陸外交部發言人林劍6日主持例行記者會。

據大陸外交部網站，林劍宣布，李強將和新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金總裁喬治艾娃、世界貿易組織總幹事伊衞拉、聯合國貿易與發展會議秘書長葛林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、經濟合作暨發展組織秘書長科爾曼、國際清算銀行總經理卡斯滕斯、金融穩定理事會主席諾特及亞洲基礎建設投資銀行行長金立群等10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

林劍表示，對話會主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」，各方將圍繞「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」、「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」和「中國進一步全面深化改革，開啟現代化廣闊前景」等3個議題進行交流。

同日，林劍也宣布，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅將於12月10日在北京，和越南副總理兼外長裴青山共同主持中越雙邊合作指導委員會第十六次會議。

北京 外交部 李強

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