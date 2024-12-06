快訊

陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

聽新聞
0:00 / 0:00

中韓海警第七次高級別會晤 討論聯合巡航活動

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸和韓國的海警代表團合影。取自「中國海警」官方帳號
中國大陸和韓國的海警代表團合影。取自「中國海警」官方帳號

據「中國海警」官方發布，2至6日，大陸海警局代表團赴南韓仁川，與南韓海洋警察廳舉行中韓海警第七次高級別會晤，雙方就下步展開人員互訪、業務交流、聯合巡航等活動，以及深化二級聯絡窗口運用、共同打擊海上犯罪和海上搜救等議題進行深入交流。

大陸海警局指出，雙方共同回顧了近年來兩機構合作成果，對《中國海警局和大韓民國海洋警察廳合作諒解備忘錄》的有效執行給予積極評價。

大陸海警局表示，雙方就下步展開人員互訪、業務交流、聯合巡航等活動，以及深化二級聯絡窗口運用、共同打擊海上犯罪和展開海上搜救等議題進行深入交流，並就海上漁業執法等共同關心的話題交換了意見。

據中方發布，中韓海警雙方表示，要進一步深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件，為推動中韓戰略夥伴關係健康穩定發展發揮積極作用。

此次訪問中，大陸海警局還參觀了南韓濟州地方海洋警察廳駐地及基層派出所，和韓方的艦艇。

中共 南韓 警察

延伸閱讀

德語媒體：韓國民主經受住了考驗

陸海警再赴釣魚台 日稱中國海警局船隻駛入日本領海

菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

陸海警控菲國在鱟藤礁海域非法聚集 揚言展開執法行動

相關新聞

習近平視察軍隊 「獨坐」正中間大桌的安排很罕見

中央軍委主席習近平4日視察解放軍信息支援部隊，外媒關注到習近平這次並未循往例坐在台上發言，而是獨自坐在軍方代表中間一張特...

陸國安部：境外間諜利用未成年學生收集涉軍訊息

大陸國家安全部近期持續發文，示警境外間諜滲透風險。據大陸國家安全部官方微信公眾號6日發文表示，近年來，境外間諜情報機關不...

與台積電有關？華為Mate 70麒麟處理器驚現「4神秘數字」

華為Mate 70系列旗艦手機4日正式開賣，搭載的最新1代處理器「麒麟9020」備受關注。經過大陸網紅拆解華為Mate ...

昨警告驅離日本漁船 陸海警今再赴釣魚台巡航

昨日才剛發布訊息，表示警告驅離了日本「瑞寶丸」號漁船，中國海警局6日再度宣布，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海」...

國際經貿局勢黑天鵝充斥 李強將與國際經濟組織舉行「1+10」對話

近期國際經貿局勢黑天鵝充斥，大陸外交部6日宣布，大陸國務院總理李強將於9日上午，在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基...

中韓海警第七次高級別會晤 討論聯合巡航活動

據「中國海警」官方發布，2至6日，大陸海警局代表團赴南韓仁川，與南韓海洋警察廳舉行中韓海警第七次高級別會晤，雙方就下步展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。