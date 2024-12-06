中韓海警第七次高級別會晤 討論聯合巡航活動

據「中國海警」官方發布，2至6日，大陸海警局代表團赴南韓仁川，與南韓海洋警察廳舉行中韓海警第七次高級別會晤，雙方就下步展開人員互訪、業務交流、聯合巡航等活動，以及深化二級聯絡窗口運用、共同打擊海上犯罪和海上搜救等議題進行深入交流。

大陸海警局指出，雙方共同回顧了近年來兩機構合作成果，對《中國海警局和大韓民國海洋警察廳合作諒解備忘錄》的有效執行給予積極評價。

大陸海警局表示，雙方就下步展開人員互訪、業務交流、聯合巡航等活動，以及深化二級聯絡窗口運用、共同打擊海上犯罪和展開海上搜救等議題進行深入交流，並就海上漁業執法等共同關心的話題交換了意見。

據中方發布，中韓海警雙方表示，要進一步深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件，為推動中韓戰略夥伴關係健康穩定發展發揮積極作用。

此次訪問中，大陸海警局還參觀了南韓濟州地方海洋警察廳駐地及基層派出所，和韓方的艦艇。