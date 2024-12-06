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陸國安部：境外間諜利用未成年學生收集涉軍訊息

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國安部表示，有境外間諜利用未成年學生收集涉軍訊息。圖為一共軍基地外，設有「竊密必被抓 抓住就殺頭」的標語，以警告間諜。(取材自環球軍事網)
大陸國安部表示，有境外間諜利用未成年學生收集涉軍訊息。圖為一共軍基地外，設有「竊密必被抓 抓住就殺頭」的標語，以警告間諜。(取材自環球軍事網)

大陸國家安全部近期持續發文，示警境外間諜滲透風險。據大陸國家安全部官方微信公眾號6日發文表示，近年來，境外間諜情報機關不斷加強對大陸境內滲透拉攏，甚至利用誘導未成年人為其所用，以竊取大陸國家秘密、危害國家安全。

大陸國家安全部6日以「當心！境外黑手正伸向未成年人」為題發文，表示近年境外間諜情報機關利用未成年人心智尚未成熟、社會經驗缺乏等特點，包裝違法事實、設置圈套陷阱，妄圖蠱惑誘導未成年人為其所用。

文章舉例，一名大陸沿海地區在校高中生小吳，遇到短影音平台上自稱某公司代辦員的網友主動添加好友，表示只要到周邊地區的告示牌拍幾張照片就可賺取辛苦費，要是介紹其他人「兼職」還能有介紹費。

大陸國安部稱，起初小吳也曾心懷警惕，但在介紹第一個同學「兼職」獲得介紹費後，就徹底放下了戒備心，兩個星期內先後發展了八名同學從事「兼職」活動。涉案學生利用午休、周末等課餘時間，騎車前往境外間諜情報機關指定地點拍照，發送給境外間諜情報機關工作人員，其行為觸犯大陸相關法律，危害到國家安全。

另一案例是，大陸未成年人小沈的父親在網上發布找兼職的訊息，被境外間諜情報機關勾連後，未成年人、輟學在家的小沈便與境外間諜情報機關人員聯繫從事「兼職活動」，受到金錢誘惑，「頻繁依照境外間諜情報機關人員指使前往軍事演習地區拍照，也主動拍攝沿路的軍車、軍事裝備等發送給境外間諜情報機關人員。」

還有一名大陸中學生小柳，在網路上認識自稱來自「公益組織」的境外間諜情報機關人員，對方以「旅遊開發做調查」為藉口，哄騙小柳前往當地碼頭、港口、機場等地拍照，後逐步發展至收集有關重要軍事設施地點的照片和相關訊息，小柳還因此收取了「酬勞」人民幣數千元。

對於上述案例，大陸國家部表示，境外間諜情報機關常以網路兼職、異性交友為名，透過網路對未成年人實施勾連，鎖定目標之後，會許諾提供報酬豐厚、內容簡單的兼職機會，一步步誘導未成年落入其設下的陷阱。大陸國安部還示警，境外間諜有時會採取類似傳銷的方式，誘導未成年人發展下線，導致此類案件往往涉案人數多、影響危害大。

未成年 網路 間諜

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