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陸委會資研中心 地震災復後重新對外開放

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會資研中心重新開放後，向陸委會主委邱垂正進行簡報。截圖自陸委會官方臉書影片
陸委會資研中心重新開放後，向陸委會主委邱垂正進行簡報。截圖自陸委會官方臉書影片

陸委會的大陸資訊及研究中心（資研中心）在「0403花蓮地震」中受創，經完成災復工作後，已於4日起重新對外開放。陸委會表示，資研中心長期蒐集兩岸關係及中國大陸政治、經濟、社會等領域研究資源，館藏豐富，歡迎專家學者及民眾多加利用。

陸委會6日表示，大陸資訊及研究中心已完成「0403花蓮地震」災復工作，於4日重新對外開放，開放時間為星期一至星期五，上午九時至下午五時（例假日不開放）。

根據陸委會網站介紹，資研中心位於台北市中正區濟南路1段2之2號18樓，年滿18歲以上有研究需求者，可持身分證明文件於一樓大廳服務台換取出入證。

陸委會資研中心成立於民國83年1月31日，為以中國大陸及兩岸關係研究資訊為館藏特色之專門圖書館，館內圖書約2萬5千多冊，中外文期刊100多種、中外文報紙10多種，和自建及外購等10多種兩岸相關資訊之電子資料庫，開放各界學術研究及利用。

陸委會表示，資研中心成立迄今已逾30年，長期蒐集兩岸關係及中國大陸政治、經濟、社會等領域研究資源，館藏豐富，除支援本會業務參考外，亦提供外界閱覽，歡迎專家學者及民眾多加利用。

在昨日的例行記者會上，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，大陸資訊及研究中心有相當長的歷史，也是國內各界研究兩岸關係的人經常會利用到的資料庫。

陸委會今日也特別在官方臉書上發布影片，表示資研中心經過30而立，除了建立更多的資料庫，也提供數位化等多元服務。

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