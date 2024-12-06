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中印舉行邊境事務協調會 同意採取措施緩和局勢

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
在10月下旬達成協議後，中印軍隊在「拉達克地區」東部實控線沿線的德姆喬克平原進行「協同巡邏」，士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)
在10月下旬達成協議後，中印軍隊在「拉達克地區」東部實控線沿線的德姆喬克平原進行「協同巡邏」，士兵互贈糖果。(取材自觀察者網)

在10月下旬，中印兩國表示對邊界巡邏問題達協議，並進行四年半來首次「協同巡邏」後，雙方於本月5日再次召開邊境事務諮詢及協調會議。據央視新聞，雙方同意繼續全面有效落實相關方案，並採取措施進一步緩和邊境局勢。

據大陸官媒央視新聞，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，5日在新德里共同主持中印邊境事務磋商及協調工作機制第32次會議，兩國外交、國防、內政、移民等部門代表參加。

根據中方發布訊息，雙方積極評價兩國就邊境相關問題達成的解決方案，同意繼續全面有效落實相關方案，並採取措施進一步緩和邊境局勢。

同時，根據兩國元首達成的共識，雙方重點為下一輪中印邊界問題特別代表會晤做了準備，並同意繼續發揮好邊界談判機制作用，保持外交軍事管道溝通，維護邊境地區可持續的和平與安寧。

中印邊境爭議持續多年，不過，在10月下旬金磚國家領導人峰會召開前夕，兩國外交部均證實，中印雙方已就邊境地區問題達成協議，中方將與印方落實解決方案。

外交部 央視 機制

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