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菲外長對4日菲公務船侵闖黃岩島遭水砲驅離事件向中國提出抗議

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
12月4日中國海警（右）對菲律賓漁業和水產資源局的 Datu Pagbuaya 公務員噴射水砲。每日詢問者報
12月4日中國海警（右）對菲律賓漁業和水產資源局的 Datu Pagbuaya 公務員噴射水砲。每日詢問者報

菲律賓每日詢問者報消息，菲律賓外長馬納羅對中國大陸海警局昨對菲律賓船隻的驅離行動表示抗議。報導稱，一艘中國海警船向黃岩島執行補給任務的菲律賓海岸警衛隊船隻發射水砲並擊中，菲律賓再次對北京提出外交抗議。馬納羅表示，「這非常清楚。我的意思是，我們在我們的合法權利範圍內。」

「當然，我們不明白為什麼中國再次重複這些明顯非法的行為，」馬納洛補充道。

報導說，據菲律賓海岸防衛隊稱，12月4日，中國海警船3302號船用高壓水槍轟擊了一艘正在該地區為菲律賓漁民執行例行補給任務的菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻。大約在同一時間，另外兩艘中國海警局船隻封鎖並騷擾了兩艘 菲律賓海岸防衛隊船隻。這是中國在南海對菲律賓船隻加強侵略力度的最新行為。

報導稱，菲外交部發言人瑪麗亞．達薩表示，截至週四，今年已向中國發出了60起外交抗議，自馬科斯政府上台以來，總數已達193起。

大陸外交部發言人林劍在4日事發當天的例行記者會中表示，黃岩島是中國固有領土。菲律賓派多艘海警和公務船企圖侵闖黃岩島領海，中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。

但每日詢問者報引述了美國、日本及法國等國對此事的關切說法，以證明國際社會站在菲律賓這一方。

菲律賓 黃岩島

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