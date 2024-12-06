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陸外交官鼓勵與台灣斷交 遭巴拉圭撤銷簽證

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為徐偉今年3月以大陸外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇。北京周報
圖為徐偉今年3月以大陸外交部拉美司公使銜參贊身分，出席一場中國與墨西哥的發展論壇。北京周報

我南美洲友邦巴拉圭5日，已經吊銷正在巴拉圭參加聯合國教科文組織年度會議的大陸駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）的簽證，理由是他因為「干涉內政」不受歡迎。據路透社報導，徐偉在巴拉圭國會上敦促與中國大陸建交，與台灣斷交，要求巴拉圭必須做出選擇。

巴拉圭外交部於當地時間5日發布聲明，表示徐偉作為參加聯合國教科文組織會議的中國代表團成員前往巴拉圭，違反簽證條款。雖巴拉圭聲明中並未透露具體原因，但表示這位外交官「干涉內政」。

綜合路透社、美聯社報導，徐偉是在巴拉圭國會上，敦促巴拉圭與大陸建交而非台灣，表示這一選擇將有利於巴拉圭，強調這對該國貿易有數以千計的優勢，「與中國建交，你可以賺得更多，節省更多，降低成本。」

徐偉還稱，他此行目的就是是促進、加快填補巴拉圭版圖上的空白，這個空白就是大陸。他強調，巴拉圭政府必須做出選擇，「不是中國就是台灣」。

外媒報導提到，有巴拉圭國會議員表示，長期以來對台灣的外交，阻止了該國農民向中國大陸的糧食出口。

在宏都拉斯、巴拿馬等陸續斷交後，巴拉圭是我在南美洲唯一友邦。

對此，我駐巴拉圭大使館也在社交平台X上發文，表示強烈譴責徐偉企圖破壞巴拉圭與台灣的堅實友誼。

據路透社，目前，大陸外交部尚未對此做出回應。

巴拉圭 文組

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