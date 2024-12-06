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苗華停職檢查後 習近平率全體中央軍委視察解放軍資訊支援部隊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
12月4日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平視察資訊支援部隊，圖為習近平向部蒙黨代表平發表重要演說。央視新聞客戶端
12月4日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平視察資訊支援部隊，圖為習近平向部蒙黨代表平發表重要演說。央視新聞客戶端

據央視新聞客戶端，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平4日視察資訊支援部隊，代表黨中央和中央軍委，對資訊支援部隊第一次黨代表大會的召開表示熱烈祝賀，向資訊支援部隊全體官兵致以誠摯問候。他強調，要貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，強化使命擔當，勇於創新突破，夯實部隊基礎，努力建設一支強大的現代化信息支援部隊，推動我軍網絡信息體系建設跨越發展。

報導稱，資訊支援部隊是在軍兵種結構佈局調整改革中新組成的戰略性兵種，習近平今年4月親自向資訊支援部隊授予軍旗並致訓詞。

報導最後提到，中共中央軍委的兩位副主席張又俠、何衛東以及兩位委員劉振立、張升民等參加活動。這顯示這是中共中央軍委苗華因嚴重違紀，接受停職檢查後，習近平首度率全體中央軍委成員視察部隊。此舉似在表明，習近平仍牢牢掌握著解放軍。不過因為同是中央軍委委員的前防長李尚福違法落馬、以及苗華停職受檢，原應有七人的中央軍委，如今只有五人。

昨上午10時許，習近平來到資訊支援部隊機關，接見資訊支援部隊第一次黨代會全體代表，並同大家合影留念。隨後，習近平聽取資訊支援部隊工作報告，並發表重要演說。

他指出，當前，新一輪科技革命和軍事革命迅速發展，戰爭形態加速演變，網路資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。資訊支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網路資訊體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網路資訊體系建構和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

習近平強調，要堅持解放思想、實事求是、與時俱進，加強統籌謀劃，創新發展模式，積極探索實踐，紮實做好網路資訊體系建設各項工作。要聚焦能打仗、打勝仗，優化資訊服務保障方式，蹄疾步穩推進網路資訊公共服務平台建設，融合利用好各類資料訊息，高度重視網路資訊安全防護，加速融入體系、驅動體系、賦能體系，引領指揮模式創新、作戰方式轉變。要持續推動改革任務落實，建立健全工作運作機制，配套完善相關法規制度，打造共建共用共享良好生態，提升網路資訊體系建置品質與效益。

習近平指出，資訊支援部隊正處於初創時期，要全面加強自身建設，重視做好打基礎、利長遠的工作，打牢部隊發展根基。要深入貫徹中央軍委會政治工作會議精神，堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，加強黨的創新理論武裝，扭住思想根子問題深化思想整風，從嚴正風肅紀反腐，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

他說，資訊支援部隊首屆黨委要強化創業意識和開拓精神，把首任首責備起來，選準配強各級黨委班子，建強一線指揮部和一線戰鬥堡壘，提高黨組織領導力、組織力、執行力。要貫徹全鏈路抓建概念，創新人才培育模式，打造高素質專業化網路資訊人才方陣。要堅持精準抓建，加強科學管理，注重分類指導，紮實抓好基層建設，維持部隊正規秩序和安全穩定。

習近平最後強調，中央軍委要加強全局統籌，軍委機關有關部門要主動靠前指導，各單位要積極協同配合，共同把信息支援部隊建設好，開創我軍網絡信息體系建設新局面。

12月4日，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平視察資訊支援部隊。圖為習近平同代表們親切握手。央視新聞客戶端
12月4日，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平視察資訊支援部隊。圖為習近平同代表們親切握手。央視新聞客戶端

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