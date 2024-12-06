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東京北京論壇發表東京共識 建議兩國防務部門開展頻繁的定期溝通協商

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
東京─北京論壇昨5日閉幕，圖為昨下午日中專家等在「東京-北京論壇」作分論壇的報告。 （共同社）
東京─北京論壇昨5日閉幕，圖為昨下午日中專家等在「東京-北京論壇」作分論壇的報告。 （共同社）

日本共同社，中日兩國政商界人士和專家等討論外交、安全及經濟等問題的「東京-北京論壇」5日在東京閉幕，發表了《東京共識》，提出「保持對話，致力於推動實現世界與亞洲的和平及相關議題的解決」。

報導稱，該共識指出，為防止戰爭，「必須維護多邊主義世界」。表示「日中所期許的世界經濟，是自由開放的經濟」，對本國優先主義和保護主義的抬頭表達了擔憂。

該共識建議稱，為了東北亞地區的安全，「當務之急是日中兩國防務部門開展頻繁的定期溝通協商」。強調為了促進兩國國民的相互理解，應擴大青年交流。

中國駐日本大使吳江浩在全體會議上表示，中日關係處於邁向改善的重要階段。日本駐華大使金杉憲治在影片寄語中強調，「雖然有課題，但必須把享有和平與穩定的東亞留給下一代」。

論壇4日開幕時兩國外長都分別以現場或視訊致詞，大陸外長王毅在視訊致詞中禦，中日四個政治文件奠定了兩國關係的政治和法律基礎，不應模糊，不能倒退，更不容破壞。歷史、台灣等重大敏感議題關係兩國交往合作的底線與良知。只有重信守諾，中日關係的政治基礎才能牢而不破。

日本外相岩屋毅則發表致詞表示，「許多國家希望日中兩國發展具有建設性的穩定關係」，呼籲在廣泛領域加強對話。岩屋毅並就中國恢復對日本人短期入境免除簽證等給予肯定，稱「日中關係重新開始強有力地向前邁進。他還表達意願稱，「為進一步推進這一步伐，希望能儘早訪華。」

該論壇由日本的民間非營利團體「言論NPO」與中國國際傳播集團主辦，2005年起每年舉辦，此次為第20屆。日中雙方就繼續合作到2034年達成協議。

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