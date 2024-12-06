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陸防長董軍亮相 破被查傳言

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共持續擴大在西非地區的影響力，近日在上海舉行研討會，邀集非洲幾內亞灣多國海軍參會，這是這一機制首度實體舉行，大陸國防部長董軍也現身會見各國代表，這是中共中央軍委委員苗華落馬被查後，董軍首次亮相。

外媒先前報導董軍涉貪被查，但大陸外交部、國防部相繼稱此為「捕風捉影」、「純屬捏造、造謠」後。官媒昨天進一步報導董軍參加這場軍事外交活動，再次印證董軍仍安然在位。

解放軍海軍三日至六日在上海舉辦第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會，據新華社四日報導消息，包含喀麥隆、剛果（布）、加彭、象牙海岸和奈及利亞等十八個國家的海上武裝力量領導人及駐陸武官參加會議。

董軍昨天在集體會見各國代表時指出，幾內亞灣是「中非加強交流合作，構建海洋命運共同體的重要紐帶」，他指大陸願同地區國家軍隊一道，擔當維護安全的共同責任，「推進更成體系的海上合作」，盼將此次研討會達成的共識有效轉化為合作成果。

解放軍海軍司令員胡中明四日在開幕式作主旨發言時表示，「幾內亞灣安全穩定對於域內國家、整個非洲乃至世界各國都具有重要意義」。他並指「願與幾內亞灣朋友一道，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量」。

據了解，這一會議首屆係於二○二二年五月在南京以視訊進行一日，由時任共軍海軍司令員董軍作主旨發言。具共軍少將軍銜的學者金一南當時向官媒央廣軍事分析指，幾內亞灣是全球三大海灣之一，且海盜猖獗、沿岸國家經濟不發達，「此次我們中國主導召開幾內亞灣安全形勢專題研討會，凸顯了中國在這個地區的影響力」。

幾內亞 海軍 董軍

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