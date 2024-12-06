曝陸下代領導人？李顯龍掀熱議

新加坡國務資政、前總理李顯龍近期到訪大陸，未想其返國前夕的一席言論戳中了中共高層政治最敏感的部位，且持續發酵。根據新加坡媒體近日發布的李顯龍訪陸回顧影片，他說此行「我也希望與中國下一代領導人們建立新的聯繫」，引起外界猜測是否他已提前得知中共接班人的布局消息，在海外社群平台受到熱議。

據新加坡聯合早報十一月卅日發布的影片，李顯龍廿九日訪陸行程的最後一天，在上海接受新加坡媒體聯訪。他總結卸下總理一職後首次訪問大陸的心得，他表示，「通過這種方式來訪，我能夠實地感受情況，並且與之前認識的人重新連繫，我也希望與中國下一代領導人們建立新的聯繫」。

報導畫面這時帶到現年六十歲的中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，這一幕連日引起海外熱議，影片下方有諸多留言，陳吉寧有望躋身中共下一代領導人？惟此事相當敏感，在大陸各平台也未有討論。

公開資料顯示，陳吉寧生於一九六四年二月，具英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業博士學位，曾任北京清華大學校長、大陸環保部部長、北京市長，現任中共政治局委員兼上海市委書記。