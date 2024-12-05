中國多地紀委招聘看護員 美媒：違紀違法人員急增

中國各地紀委監委近期頻繁發出招聘公告，臨時增加留置看護員等職務。美國自由亞洲電台今天報導，這類招聘數量的增加是否意味反腐力度的進一步加大或違紀案件的快速增加，引發廣泛討論。

報導指出，貴陽市烏當地區11月27日一則看護員招聘消息引發熱議，其中包括短期工作合約、簡易體檢以及包吃住福利，看護員每天僅需工作4小時，職責是在紀委看護涉案人員，強調紀律性和保密性。應聘者須符合「中共黨員、家屬無境外人員以及遵守政治規矩」等條件。

稍早前，河南省伊川縣紀委11月12日招聘20名留置看護隊員，過程更加規範化，涉及筆試、體檢、政審等嚴格篩選。

報導引述湖南株洲市公安局某派出所前副所長郭閩表示，各地反貪力度的加強可能與政府財政壓力有關。

他說，「我的理解是財政困難，因為反貪一直存在，也不是現在才開始。他可能要抓一些人收繳贓款充實國庫」。

但郭閩也認為，「主要的我認為還是他們內部的矛盾激化導致的。紀委是管黨員的，監委是管國家政府機關的公務人員，公務員未必都是黨員，而紀委管的百分之百是黨員」。

此前一個月，黑龍江省紀委監委派駐省管企業的紀檢監察組發出招聘公告，擬招聘36名工作人員。據公告，不得應聘者包括「配偶已移居國（境）外，或者沒有配偶但子女均已移居國（境）外的人員」。

雲南省安寧市紀委稍早前也招聘了5名人員，主要負責輔助性紀檢監察工作，例如文件收發和會議組織等。這些職務雖未直接涉及看護工作，但同樣體現地方紀委監委人力需求的變化趨勢。

報導說，隨著中央近年來反腐力度持續加大，地方紀委監委的工作負荷顯著增加。透過公開招聘看護員來緩解人力短缺似乎成為許多地區的普遍選擇。

報導引述分析指出，這種臨時性招聘可能反映以下趨勢：第一，違紀案件數量增多，導致紀檢監察工作的廣度和深度增加，造成押留置人員數量隨之上升；第二，從省管企業紀檢組的招聘公告可以看出，高層紀委正進一步向基層延伸反腐觸角。