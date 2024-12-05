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習近平視察信息支援部隊 強調部隊要絕對忠誠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（圖／取自央視）
大陸國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（圖／取自央視）

大陸國家主席習近平4日視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。習近平表示，要堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，扭住思想根子問題深化思想整風，從嚴正風肅紀反腐，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

據公開資料，解軍信息支援部隊於2024年4月19日在北京成立，由中央軍委直接領導指揮，是統籌網絡資訊體系建設運用的關鍵支撐，為共軍兵種結構布局調整改革中新組建的戰略性兵種，習近平今年4月向信息支援部隊授予軍旗並致訓詞。

央視報導，習近平在視察時指出，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，戰爭形態加速演變，網絡資訊體系在現代戰爭中的地位作用空前凸顯。信息支援部隊首先是一個戰鬥隊，要站在強軍勝戰的高度，充分認清網絡資訊體系建設的極端重要性，認清擔負的歷史重任，加快把網絡資訊體系建設和服務支撐備戰打仗能力搞上去。

針對信息支援部隊的工作，習近平表示，扎實做好網絡資訊體系建設各項工作，聚焦能打仗、打勝仗，優化資訊服務保障方式，推進網絡資訊公共服務平台建設，融合利用好各類數據資訊，高度重視網絡資訊安全防護。持續建立健全工作運行機制，配套完善相關法規制度，打造共建共用共享良好生態，提高網絡資訊體系建設質量和效益。

由於目前信息支援部隊正處在初創時期，習近平指出，要全面加強自身建設，打牢部隊發展根基。信息支援部隊首屆黨委要強化創業意識和開拓精神，把首任首責擔起來，建強一線指揮部和一線戰鬥堡壘，提高黨組織領導力、組織力、執行力。此外，還要加強科學管理，注重分類指導，扎實抓好基層建設，保持部隊正規秩序和安全穩定。

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