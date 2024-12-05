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若共軍演習會影響雙城？梁文傑：交流一定要「氛圍好」

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
就雙城論壇申請案的審查情況，陸委會副主委兼發言人梁文傑說，跟陸生團一案不相干，至於若陸方軍演，交流需要好的氛圍。記者陳政錄／攝影
就雙城論壇申請案的審查情況，陸委會副主委兼發言人梁文傑說，跟陸生團一案不相干，至於若陸方軍演，交流需要好的氛圍。記者陳政錄／攝影

馬英九基金會邀請陸生團來台，「中國台北」言論引發爭議，將面臨審查，是否影響即將登場的台北上海雙城論壇受到關注，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，陸生團跟雙城論壇兩岸是完全不相關的，沒有任何關係。但他也對中共可能發動軍演坦言，我方密切關注，交流一定要氣氛好，如果氣氛不好，這樣的交流也不會健康。

賴清德總統將結束對太平洋島國的訪問返台，共軍是否發動對台軍演受到關注，外媒報導也預測共軍會以軍演回應。

對此，梁文傑5日在陸委會例行記者會上回應說，從總統出訪前到現在，我方都密切關注，中共會有什麼樣的行為跟反應。

接著，梁文傑就若中共軍演，是否影響台北上海雙城論壇的舉辦，甚至駁回上海方來台名單回應說，他上禮拜已經講過，交流、溝通一定要氛圍好，如果氣氛不好，這樣的交流也不會很健康。

對於雙城論壇的舉辦，梁文傑說，昨天已經收到名單，目前正對此進行審核、審查。我方要再度強調，最基本的，陸方人士來台不要有涉及政治的言論，不要有傷害台灣地位的說法，我們希望對方來台灣作客，就要符合作客之道，我方也會盡到待客之道，就像若我方官員去大陸的話，也會盡到作客之道。

至於近年陸委會曾表示，「台灣人民早已看清中共當局聲稱『兩岸一家親』自我矛盾、虛偽的本質」，是否因此禁止陸方官員講「兩岸一家親」。梁文傑回應說，兩岸打交道多年，什麼話可以在對方的領域講，什麼不能講，「我想大家應該都會有一把尺」。

梁文傑也說，陸生團一案的審查，跟雙城論壇這一案是沒有關係的，過去我方也處理過其他團體來台，雙城論壇的邀請方是台北市政府，與陸生團不相干。

外籍駐台媒體關切賴總統出訪期間，中共是否發動對台軍演，並關切中共遼寧艦(如圖)動向，我軍方表示，對於遼寧艦位置都有掌握，同時嚴肅看待敵情。(路透資料照片)
外籍駐台媒體關切賴總統出訪期間，中共是否發動對台軍演，並關切中共遼寧艦(如圖)動向，我軍方表示，對於遼寧艦位置都有掌握，同時嚴肅看待敵情。(路透資料照片)

梁文傑 陸生團 雙城論壇

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