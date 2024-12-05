陸委會：近9成民眾不認同中共長期對台複合性施壓

陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會上公布最新民調指出，台灣人民堅決反對中共長期對台複合性施壓及消滅中華民國的政治框架；主張維持現狀及台灣未來應由台灣人民決定，並支持政府捍衛國家主權及維護台海和平穩定之政策立場。

陸委會指出，本次調查針對近期中共對台作為及兩岸交流等議題探詢民眾看法。結果顯示，89.5%民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及外交打壓；84.9%民眾不認同中共在國際場域強調台灣問題是中國內政，要求其他國家遵守「一個中國原則」。對於中共對台政治主張，86.7%民眾不贊成「一國兩制」，71.1%不認同中共堅持要在「一中原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復溝通協商。

陸委會指出，本次調查亦顯示，台灣主流民意肯定政府兩岸政策主張，包括83.8%民眾支持政府站穩中華民國憲政體制，維持台海現狀的主張，74.1%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，74%認為陸配擔任立法委員等公職，需要放棄中華人民共和國國籍。

陸委會進一步表示，在長期觀察議題方面，88.9%民眾主張「廣義維持現狀」，86.7%支持台灣未來要由台灣2,300萬人決定；另多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為73.2%、55.6%，維持長期穩定趨勢。

陸委會強調，政府將持續堅守「四個堅持」、「四個不變」，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，捍衛國家主權及民主自由；呼籲中共務實面對兩岸現狀及尊重台灣民意，與我政府進行不設政治前提、有意義的對話，共同尋求和平相處之道。

陸委會指出，本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年11月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,071份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。