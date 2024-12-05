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外媒指新疆番茄涉強迫勞動 陸外交部：下周炒作紅蘿蔔？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍回應新疆番茄涉強迫勞動的相關報導。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人林劍回應新疆番茄涉強迫勞動的相關報導。（圖／取自大陸外交部官網）

英國廣播公司（BBC）3日發布調查報導，指歐洲超市的「義大利產」果泥可能產自大陸新疆，並與強迫勞動有關。大陸外交部發言人林劍5日對此回應，有關記者大費周章花幾個月時間研究十幾種番茄醬、卻不願花一秒鐘瞭解新疆的真相，這是典型的雙標偏見。

林劍5日主持例行記者會時表示，中國政府多次強調新疆不存在「強迫勞動」，也始終堅決反對並嚴厲打擊強迫勞動。新疆番茄和新疆棉花一樣，都是享譽世界、家喻戶曉的優質產品，從種植到採收已基本實現機械化，機採率分別超過了90%和85%，又何談「強迫勞動」？

針對BBC的這篇報導，林劍回應，新聞的生命在於真實，不造謠傳謠、不偏聽偏信是新聞職業道德的起碼要求，也是公正客觀媒體的基本素養。在該調查報告和影片中，所謂的「證據」很多都冠以「聲稱」、「感受」等主觀臆斷，在未經覈實的情況下先入為主、斷章取義，妄言新疆番茄採收行業存在「強迫勞動」。

林劍稱，近些年，一些別有用心的人不斷藉「強迫勞動」博眼球、蹭熱點，一批批所謂「導演」、「演員」粉墨登場，一篇篇所謂「證詞」、「報告」屢見不鮮。

由於上周還有UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正接受BBC訪問時表示公司「不會使用新疆棉」，林劍表示，上周炒作新疆棉花，這周又炒作新疆番茄，下周是不是又要把黑手伸向新疆光伏（太陽能）、新疆胡蘿蔔，甚至是新疆的牛羊肉呢？

林劍最後稱，無論如何污蔑抹黑，都改變不了新疆產品物美質優的本質，破壞不了新疆經濟社會發展穩定繁榮的事實。希望有關方面認清「強迫勞動」謊言背後的險惡用心，也歡迎大家多到新疆走走看看，實地品嘗新疆的番茄，體驗新疆的生活，感知真實的新疆。

BBC 新疆棉 義大利

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