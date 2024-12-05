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中菲黃岩島船隻互控 陸海警局：正告菲方停止一切炒作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中菲4日於南海黃岩島再度發生衝突，北京指控菲律賓公務船惡意擦碰大陸海警船。這張由菲律賓海岸防衛隊拍攝並發布的影片截圖則顯示，一艘大陸海警船（右）正以水砲襲擊菲國船隻。（法新社）
中菲4日於南海黃岩島再度發生衝突，北京指控菲律賓公務船惡意擦碰大陸海警船。這張由菲律賓海岸防衛隊拍攝並發布的影片截圖則顯示，一艘大陸海警船（右）正以水砲襲擊菲國船隻。（法新社）

中菲4日在黃岩島再發生衝突，中國海警局指控4艘菲律賓船在其「黃岩島領海」危險接近中國海警正常執法巡查船隻，菲方則指中國海警向一艘菲方海岸防衛隊船隻發射水砲。中國海警局新聞發言人劉德軍5日表示，正告菲方立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作，中國海警全時戒備、嚴陣以待。

央視報導，劉德軍表示，12月4日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出4艘海警船、6艘公務船，連同多艘不明身份船隻侵闖中國黃岩島領海和南沙群島仙賓礁等附近海域。中國海警依據《中華人民共和國領海及毗連區法》、《中華人民共和國海警法》等，對菲船隻採取必要管控措施，並指「現場操作專業規範、正當合法」。

劉德軍指出，菲律賓船隻在黃岩島、仙賓礁海域，多次危險接近、蓄意衝撞中國海警船並導致擦碰，責任完全在菲方。菲方顛倒黑白、倒打一耙，大肆散布虛假資訊，妄圖誤導國際認知。

劉德軍續指，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。中方再次正告菲方，立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。中國海警全時戒備、嚴陣以待，將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益，維護地區海上安全秩序。

據中國海警微博公眾號，劉德軍4日表示，菲律賓多艘船隻侵闖黃岩島領海，其中菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦。

菲律賓每日詢問報在當天的報導則稱，五艘中國船隻騷擾了在西菲律賓海（即南海）巴霍德馬辛洛克（Bajo de Masinloc，即黃岩島）進行例行海上巡邏的菲律賓船隻。其中，中國3302向菲律賓漁業局巴格布阿亞拿督號（Datu Pagbuaya ，即編號3003公務船發射水砲。

南海 菲律賓 黃岩島

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